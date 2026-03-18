Магазинам и ресторанам хотят запретить продавать куличи до Пасхи

Крупные сети уже добровольно придерживаются подобных правил, но небольшие заведения нередко начинают продажи раньше срока ради привлечения клиентов

18 марта 2026, 17:35, ИА Амител

Кулич, Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В преддверии Пасхи в российских магазинах начали продавать куличи, причем иногда даже задолго до самого праздника. Михаил Иванов, заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава движения "Россия православная", выступил с критикой этой практики. В интервью для Life.ru он отметил, что это проявление неуважения как к самому продукту, так и к религиозным традициям.

Иванов обратил внимание на то, что до Пасхи остается еще почти целый месяц, однако некоторые заведения уже активно продают куличи. Он также выразил обеспокоенность по поводу качества такой продукции.

По его словам, традиционный кулич, приготовленный из натуральных ингредиентов, быстро портится и к празднику может стать сухим или заплесневелым. Это может свидетельствовать о том, что производители добавляют в куличи большое количество консервантов или же предполагают, что покупатели съедят их до Пасхи, не оставляя себе возможности насладиться этим угощением непосредственно в праздничный день.

«Кулич — это символ Пасхи и важная часть праздничной трапезы, которая следует за Великим постом. Продажа куличей до Пасхи противоречит религиозным традициям и стирает грань между постом и праздником, превращая их в обычный коммерческий продукт», — отметил Иванов.

Особое беспокойство у него вызвала продажа "освященных" куличей в супермаркетах. В прошлом году уже были случаи, когда в магазинах появлялись куличи с пометками "освященные", что вызвало недовольство Церкви.

«Освящение — это таинство, которое проводится священником в храме, а не производственный процесс. Продажа "освященных" куличей вне церкви вводит людей в заблуждение и может считаться формой обмана», — заявил он.

Иванов призвал рестораторов и производителей не стремиться к быстрой прибыли и уважать своих клиентов. Он порекомендовал выпекать куличи в традиционное время — на Страстной неделе, чтобы они были свежими и ароматными. Куличи следует употреблять в соответствии с традицией: после пасхальной службы, за праздничным столом и с молитвой.

Эксперт выразил надежду, что рестораторы и продавцы сохранят праздники чистыми от коммерции и не лишат людей радости, которую приносят традиционные угощения.

Комментарии 16

Гость

17:52:56 18-03-2026

"к празднику может стать сухим или заплесневелым"

Пусть не переживает за нас, бедненький, мы их едим и раньше Пасхи, и во время, и после. У нас ничего не пропадёт!

"появлялись куличи с пометками "освященные", что вызвало недовольство Церкви"

Конкуренция там, где была монополия)

Гость

18:07:17 18-03-2026

и мацу запретить на рамадан

Владимир

18:23:36 18-03-2026

Ещё один запрещальщик . Как же вы задолбали.

Кхм...

18:36:43 18-03-2026

Ну и пошли вы лесом со своими кексами. Значит, после Песаха сухарями их в помойку выкидывать - скрепно, а перед ним покупать - богопротивно!

На каком холме все эти знатоки замыслов бога стояли, когда он их просветил?

Гость

20:18:54 18-03-2026

Какое дело этому попу?
Может мусульмане, или иудеи, или католики, с буддистами захотят похомячить ?

Гость

20:32:36 18-03-2026

Все эти активисты-хоругвеносцы из сорок сорок и Россия правая и славная - просто петушье. Не вам определять что и как есть гражданам страны. Без утырков разберемся.

Олег

21:45:58 18-03-2026

У нас сатанинские куличи, в виде головы Бафомета, Вельзевула и прочих шайтанов. Покупайте наши куличи!

Гость

23:41:48 18-03-2026

Олег (21:45:58 18-03-2026) У нас сатанинские куличи, в виде головы Бафомета, Вельзевула... Заверните парочку с падшим ангелом

Олег

21:58:47 18-03-2026

А кто может запретить?

Гость

23:41:12 18-03-2026

Вот заняться нечем. Просто кекс, а не кулич.

Гость

09:03:16 19-03-2026

Гость (23:41:12 18-03-2026) Вот заняться нечем. Просто кекс, а не кулич. ...
До пасхи продаём как "кекс с глазурью", в пятницу меняем ценник на "пасхальный кулич" 🤣

Гость

09:01:37 19-03-2026

Олег (21:45:58 18-03-2026) У нас сатанинские куличи, в виде головы Бафомета, Вельзевула...
Можно на моем выложить 666 изюмом наверху

Гость

09:11:56 19-03-2026

Ой все... Ну будет как с крестами - то им не нравится, что их нет, то что они есть. Проще никаких религиозных сооружений нигде не изображать, чем потом по судам таскаться. Так же и тут будет - проще вообще куличи не продавать. Удачи борцунам.

Гость

10:32:25 19-03-2026

Гость (09:11:56 19-03-2026) Ой все... Ну будет как с крестами - то им не нравится, что и...
Аналогично с военными памятниками. Не приближается, не смотри и не дыши рядом

Гость

09:45:15 19-03-2026

Это те же шизики которые увидели пентаграмму на пирожках или уже другие?

Виолетта

14:42:35 19-03-2026

Я считаю, это правильно. Вы же не едите свой торт на день рождения перед днём рождения, особенно за несколько недель до самого праздника. Надо уважать православные традиции, даже если мы их полностью не знаем. Мы живём в православной стране, хоть по закону - в светской. Люди забыли, зачем вообще были придуманы праздники, а производители хотят нажиться абсолютно на всём.

