Крупные сети уже добровольно придерживаются подобных правил, но небольшие заведения нередко начинают продажи раньше срока ради привлечения клиентов

18 марта 2026, 17:35, ИА Амител

Кулич, Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В преддверии Пасхи в российских магазинах начали продавать куличи, причем иногда даже задолго до самого праздника. Михаил Иванов, заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава движения "Россия православная", выступил с критикой этой практики. В интервью для Life.ru он отметил, что это проявление неуважения как к самому продукту, так и к религиозным традициям.

Иванов обратил внимание на то, что до Пасхи остается еще почти целый месяц, однако некоторые заведения уже активно продают куличи. Он также выразил обеспокоенность по поводу качества такой продукции.

По его словам, традиционный кулич, приготовленный из натуральных ингредиентов, быстро портится и к празднику может стать сухим или заплесневелым. Это может свидетельствовать о том, что производители добавляют в куличи большое количество консервантов или же предполагают, что покупатели съедят их до Пасхи, не оставляя себе возможности насладиться этим угощением непосредственно в праздничный день.

«Кулич — это символ Пасхи и важная часть праздничной трапезы, которая следует за Великим постом. Продажа куличей до Пасхи противоречит религиозным традициям и стирает грань между постом и праздником, превращая их в обычный коммерческий продукт», — отметил Иванов.

Особое беспокойство у него вызвала продажа "освященных" куличей в супермаркетах. В прошлом году уже были случаи, когда в магазинах появлялись куличи с пометками "освященные", что вызвало недовольство Церкви.

«Освящение — это таинство, которое проводится священником в храме, а не производственный процесс. Продажа "освященных" куличей вне церкви вводит людей в заблуждение и может считаться формой обмана», — заявил он.

Иванов призвал рестораторов и производителей не стремиться к быстрой прибыли и уважать своих клиентов. Он порекомендовал выпекать куличи в традиционное время — на Страстной неделе, чтобы они были свежими и ароматными. Куличи следует употреблять в соответствии с традицией: после пасхальной службы, за праздничным столом и с молитвой.

Эксперт выразил надежду, что рестораторы и продавцы сохранят праздники чистыми от коммерции и не лишат людей радости, которую приносят традиционные угощения.