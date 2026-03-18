В Алтайском крае ОРВИ фиксируют на уровне вдвое ниже эпидпорога
С 9 по 15 марта в регионе зарегистрировали около 11,5 тысячи случаев заболевания
18 марта 2026, 18:09, ИА Амител
В Алтайском крае продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ — по итогам недели он оказался на 57,4% ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю.
С 9 по 15 марта в регионе зарегистрировали около 11,5 тысячи случаев заболевания, тогда как неделей ранее их было 11,9 тысячи. Таким образом, показатель снизился еще на 3,4%, продолжив устойчивую тенденцию к уменьшению числа заболевших.
Специалисты отмечают, что в крае продолжают циркулировать вирусы гриппа В, а также возбудители негриппозной природы — риновирусы, вирусы парагриппа и респираторно-синцитиальные инфекции.
«На фоне улучшения эпидемиологической ситуации с 12 марта в регионе отменили дополнительные санитарные ограничения, действовавшие с середины декабря в медицинских, образовательных и социальных учреждениях», — отметили в ведомстве.
А также напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики. Особое внимание просят уделять здоровью детей и не отправлять их в коллективы при наличии симптомов болезни.
«При первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением и не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив», — подчеркнули специалисты.
Ранее сообщалось, что умные устройства, помогающие в сезон ОРВИ, обойдутся россиянам в сумму от 15 до 35 тысяч рублей, рассказал Иван Пантелеев, глава направления "Здоровье" на маркетплейсе "Мегамаркет". По его оценке, в базовый набор входят небулайзер, увлажнитель воздуха и очиститель с HEPA‑фильтром — каждое устройство выполняет свою функцию для облегчения симптомов и создания комфортного микроклимата в помещении.
18:30:32 18-03-2026
Да, вы это про снижение скажите тем, кто сидел сегодня 1,5-2 часа в фильтре в детской поликлинике 14 на Взлётной. Полный фильтр людей, приходилось даже на улице ждать очередь.