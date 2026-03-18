Мэр Барнаула стал лидером рейтинга муниципальных глав Алтайского края

18 марта 2026, 17:42, ИА Амител

Муниципальные главы / Коллаж: "Атмосфера"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за январь:

глава Барнаула Вячеслав Франк — 1-е место, 74 упоминания;

и.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков — 2-е место, 51 упоминание;

глава Бийска Виктор Щигрев — 3-е место, 24 упоминания;

глава Славгорода Людмила Подгора — 4-е место, 12 упоминаний;

и.о. главы Первомайского района Максим Сабына — 5-е место, 10 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских муниципальных глав за январь 2026 года / Инфографика: "Атмосфера"