Мэр Барнаула стал лидером рейтинга муниципальных глав Алтайского края
Также в первую тройку вошли Игорь Башмаков и Виктор Щигрев
18 марта 2026, 17:42, ИА Амител
Муниципальные главы / Коллаж: "Атмосфера"
Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за январь:
- глава Барнаула Вячеслав Франк — 1-е место, 74 упоминания;
- и.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков — 2-е место, 51 упоминание;
- глава Бийска Виктор Щигрев — 3-е место, 24 упоминания;
- глава Славгорода Людмила Подгора — 4-е место, 12 упоминаний;
- и.о. главы Первомайского района Максим Сабына — 5-е место, 10 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских муниципальных глав за январь 2026 года / Инфографика: "Атмосфера"
«На первом месте как обычно мэр Барнаула Вячеслав Франк. И.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков поднялся с пятой на вторую строчку. Занимавший ее в декабре мэр Бийска Виктор Щигрев в январе на третьем месте. Четвертое место у главы Славгорода Людмилы Подгоры. Замыкает пятерку и.о. Первомайского района Максим Сабына, в декабре занимавший третье место», — отмечает издание.
18:01:26 18-03-2026
И о чем говорит рейтинг поминаний начальников?
Какая польза, если не учтён контекст?