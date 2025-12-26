Чем закончилось дело Ларисы Долиной и выселят ли ее из спорной квартиры?
Московский городской суд вынес окончательное решение 25 декабря
26 декабря 2025, 12:25, ИА Амител
25 декабря суд поставил точку в скандальном деле Ларисы Долиной и Полины Лурье. Летом 2024 года певица продала свою квартиру 34-летней москвичке за 112 млн рублей, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. Через суд артистка вернула жилье обратно, но покупательница с таким решением не согласилась. Дело пересмотрели Верховный и Московский городской суды.
Все, что известно о громком деле и его итогах, – в материале amic.ru.
С чего начался квартирный спор между Ларисой Долиной и Полиной Лурье?
В августе 2024 года Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в элитном московском районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Ее купила 34-летняя Полина Лурье, которую СМИ представляют как мать-одиночку и предпринимательницу в сфере технологий и управления недвижимостью.
Позже Долина объявила, что стала жертвой мошенников. Певица рассказала, что по телефону ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками спецслужб. Они убедили артистку, что ее деньги и недвижимость находятся в опасности. Долиной порекомендовали "фиктивно" продать квартиру в Хамовниках, а вырученные финансы перевести на "безопасный счет" вместе с личными сбережениями. Артистка подписала реальный договор купли-продажи, получила деньги наличными и передала их через курьера.
Со слов Долиной, она осознала всю ситуацию только через четыре месяца. Певица обратилась в полицию и подала судебный иск, в котором требовала признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру.
28 марта 2025 года Хамовнический суд признал договоры купли-продажи недействительными, лишил Полину Лурье права собственности и вернул квартиру Ларисе Долиной. Позже это решение подтвердил Мосгорсуд и Второй кассационный суд Москвы.
Четыре фигуранта дела Долиной – курьер Анжела Цырульникова, а также дропы Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа получили тюремные сроки. Цырульникову приговорили к семи годам колонии общего режима и назначили ей штраф в размере 1 млн рублей. Такой же срок получил Леонтьев. Каменецкому назначили семь лет колонии строгого режима, а Основе – четыре года колонии общего режима. Мужчинам также предстоит выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.
Почему дело Долиной – Лурье вызвало широкий резонанс?
Вынося решение по "квартирному" делу, суд отказался от двусторонней реституции – правила, согласно которому стороны должны вернуть друг другу все полученное. Так, Лурье должна была вернуть Долиной квартиру, а певице предстояло отдать покупательнице деньги. Однако закон постановил, что Лурье должна взыскивать деньги с самих мошенников. Так москвичка осталась без жилья и огромной суммы.
Судьба Полины Лурье всколыхнула общественность и создала опасный прецедент. В Сети появился термин "эффект Долиной". Под ним подразумевают схему, при которой человек продает жилье, а получив за него деньги, объявляет, что подвергся влиянию мошенников. Через суд он возвращает себе право собственности на недвижимость, а отдавать деньги при этом якобы не обязан.
По данным СМИ, в России таким образом оспорили более трех тысяч сделок в течение 2025 года.
Саму Долину начали массово "отменять" в соцсетях. Пользователи стали негодовать из-за того, что Полина Лурье осталась без денег и квартиры. В Сети появилось множество видеороликов, где артистку под ее известную композицию "Погода в доме" не впускают в рестораны и кофейни, а также отказывают в различных услугах. А под публикациями певицы накопились сотни негативных высказываний, из которых самые мягкие – "мошенница" и "похитительница новоселья". Она закрыла комментарии к своим постам.
Как Полина Лурье оспаривала право на квартиру в Верховном суде?
А что решил Московский городской суд?
25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении Ларисы Долиной и ее родственников из квартиры в Хамовниках. Закон вновь встал на сторону покупательницы. Артистка должна освободить жилплощадь. Решение суда уже вступило в силу.
«Иск Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне, Долиной Ангелине Анатольевне и Долиной Александре Игоревне о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения удовлетворить. <…> Ответчики должны быть выселены из данного жилого помещения», – цитирует судью РБК.
И когда Лариса Долина должна освободить квартиру?
Мосгорсуд постановил, что Лариса Долина должна покинуть жилье в Хамовниках в ближайшие дни. Сторона Долиной заявила, что певица планирует съехать до 10 января. Но адвокат Лурье выступила за немедленное выселение, потому что новой собственнице фактически негде жить.
Суд может установить срок выезда артистки от нескольких дней до двух-трех недель. Таким мнением с РИА Новости поделился генеральный директор Национальной юридической компании "Митра" Юрий Мирзоев.
«Окончательный срок для добровольного выселения Долиной будет указан в решении суда, с которым можно ознакомиться позже. Обычно суды дают небольшую отсрочку: от нескольких дней до двух-трех недель. Теперь Долина должна в любом случае освободить помещение в срок, установленный судом», – рассказал эксперт.
А что будет, если Лариса Долина не съедет из жилья в Хамовниках?
«Приставы имеют право вынести все ее вещи из квартиры даже без присутствия Долиной, передать их на ответственное хранение, за которое она потом еще и должна будет заплатить», – рассказал один из участников судебного процесса.
Где будет жить Лариса Долина после выселения?
По данным aif.ru, у артистки есть несколько вариантов переезда. Как уточняет издание, Лариса Долина – владелица особняка в Подмосковье, трех квартир в московских районах Лефортово, Строгино и Якиманка, а также двух квартир в латвийской Юрмале.
В подмосковном поселке Славино расположен четырехэтажный коттедж певицы. Его площадь составляет около 660 кв. метров. На этом же участке стоит дом поменьше – там живут ее дочь Ангелина и внучка Александра, съехавшие из спорной квартиры.
А в 2011 году Долина приобрела две квартиры в Латвии. Жилье находится в элитном жилом комплексе "Янтарная резиденция" Юрмалы, его стоимость оценивают примерно в 96 млн рублей. Но, вероятнее всего, артистка не сможет уехать в Юрмалу. Ранее она заявила, что попасть туда ей мешают санкции.
А что со спорной квартирой планирует делать Полина Лурье?
17 декабря в эфире Первого канала Лурье заявила, что хочет жить в квартире со своими детьми, а также намерена полностью ее переделать:
«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи... Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», – сказала Полина Лурье в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
Кроме того, покупательница квартиры Долиной пообещала пригласить журналистов на новоселье.
13:03:59 26-12-2025
Жабу - на мороз!
13:44:07 26-12-2025
Чем дальше наглеет Долина, тем больше уверенность, что она мошенница, хотела вывести денежки подальше и,пользуясь связями, нажиться, а тут резонанс, пришлось прикидываться дурой, не вышло, теперь бесится и мелко пакостит, думает, что таким образом поддерживает придуманный самой себе статус королевишны. Задолбали эти сбытые лётчики с соломенными коронами, которые "всю страну кормили". Интересно, кто её научил и пытался помогать, что даже суды пошли на преступление.
16:50:25 26-12-2025
гость (13:44:07 26-12-2025) Чем дальше наглеет Долина, тем больше уверенность, что она ... сложите 2 и 2. Сначала возникает прецендент Долиной потом минимум у 100 покупателей в Москве и Питере уводят денюжки а потом выносят решение и Долина сьезжает из хаты. Вы хотя бы представляете сколько бабла суммарно кто то огреб за 100 квартир в столицах в центре. Я прикинул получается около 2 с половиной миллиардов. Даже если Долина за эту потерю хаты получит 1% то это в сто раз больше будет стоимости потерянной хаты плюс всеобщая известность. Не надо напоминать что спроси у любого встречного поперечного кто такая Долина и все назубок ответят - все ее знают хотя кто такой Пушкин и Достоевский ответят не все
13:49:20 26-12-2025
на болото