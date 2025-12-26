В августе 2024 года Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в элитном московском районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Ее купила 34-летняя Полина Лурье, которую СМИ представляют как мать-одиночку и предпринимательницу в сфере технологий и управления недвижимостью.

Позже Долина объявила, что стала жертвой мошенников. Певица рассказала, что по телефону ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками спецслужб. Они убедили артистку, что ее деньги и недвижимость находятся в опасности. Долиной порекомендовали "фиктивно" продать квартиру в Хамовниках, а вырученные финансы перевести на "безопасный счет" вместе с личными сбережениями. Артистка подписала реальный договор купли-продажи, получила деньги наличными и передала их через курьера.

Со слов Долиной, она осознала всю ситуацию только через четыре месяца. Певица обратилась в полицию и подала судебный иск, в котором требовала признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру.

28 марта 2025 года Хамовнический суд признал договоры купли-продажи недействительными, лишил Полину Лурье права собственности и вернул квартиру Ларисе Долиной. Позже это решение подтвердил Мосгорсуд и Второй кассационный суд Москвы.

Четыре фигуранта дела Долиной – курьер Анжела Цырульникова, а также дропы Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа получили тюремные сроки. Цырульникову приговорили к семи годам колонии общего режима и назначили ей штраф в размере 1 млн рублей. Такой же срок получил Леонтьев. Каменецкому назначили семь лет колонии строгого режима, а Основе – четыре года колонии общего режима. Мужчинам также предстоит выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.