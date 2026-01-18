До -32. О погоде в Барнауле 18 января
Осадков не ожидается
18 января 2026, 06:10, ИА Амител
Погода дала региону небольшую передышку после 40-градусных морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
От -28 до -33 градусов ожидается в Алтайском крае 18 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
В Барнауле от -28 до -32 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
07:06:32 18-01-2026
Отвыкли от морозов, в пятидесятые годы были постоянно большие морозы, птицы падали вылетая из под укрытия и на лету замерзали.
10:58:33 18-01-2026
В новоалтайске утром -42.