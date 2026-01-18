До -32. О погоде в Барнауле 18 января

Осадков не ожидается

18 января 2026, 06:10, ИА Амител

Погода дала региону небольшую передышку после 40-градусных морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -28 до -33 градусов ожидается в Алтайском крае 18 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

В Барнауле от -28 до -32 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.