НОВОСТИОбщество

До -32. О погоде в Барнауле 18 января

Осадков не ожидается

18 января 2026, 06:10, ИА Амител

Погода дала региону небольшую передышку после 40-градусных морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Погода дала региону небольшую передышку после 40-градусных морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -28 до -33 градусов ожидается в Алтайском крае 18 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

В Барнауле от -28 до -32 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Барнаул Бийск Рубцовск Погода

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:06:32 18-01-2026

Отвыкли от морозов, в пятидесятые годы были постоянно большие морозы, птицы падали вылетая из под укрытия и на лету замерзали.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:58:33 18-01-2026

В новоалтайске утром -42.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров