На Алтае пенсионерка погибла во время пожара в жилом доме
Площадь возгорания составила 28 квадратных метров
08 марта 2026, 17:35, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МЧС Республики Алтай
В селе Турочак 7 марта произошел пожар в жилом доме на улице Рабочей. В результате происшествия погибла пожилая женщина, сообщили в МЧС Республики Алтай.
По данным спасателей, площадь возгорания составила 28 квадратных метров. Во время тушения огня сотрудники экстренных служб обнаружили тело 71-летней хозяйки дома.
«К ликвидации пожара привлекались 12 спасателей и три единицы техники. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего», — отметили в ведомстве.
