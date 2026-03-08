На Алтае пенсионерка погибла во время пожара в жилом доме

08 марта 2026, 17:35, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Республики Алтай

В селе Турочак 7 марта произошел пожар в жилом доме на улице Рабочей. В результате происшествия погибла пожилая женщина, сообщили в МЧС Республики Алтай.

По данным спасателей, площадь возгорания составила 28 квадратных метров. Во время тушения огня сотрудники экстренных служб обнаружили тело 71-летней хозяйки дома.