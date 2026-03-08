В Новосибирске женщине с десятью детьми отказали в присвоении ордена "Мать-героиня"

Сама по себе большая семья уже является доказательством ее заслуг

08 марта 2026, 17:06, ИА Амител

Оксана Усова / Фото: "КП-Новосибирск"

Жительница Новосибирска Оксана Усова, воспитывающая десять детей, заявила, что может не получить орден "Мать-героиня". По словам женщины, в администрации ей сообщили, что она, вероятно, не будет включена в список награждаемых, поскольку у ее детей нет выдающихся достижений, пишет "КП-Новосибирск".

Оксана Усова воспитывает десятерых детей: старшему сыну Ивану — 20 лет, младшей дочери Кате — 6 лет. Женщина пояснила, что подала документы на получение награды еще в прошлом году и недавно решила уточнить, на каком этапе находится рассмотрение.

«Документы на получение ордена "Мать-героиня" я подавала еще в прошлом году. А недавно позвонила, чтобы уточнить, что же происходит. Мне ответили в администрации, что, скорее всего, я не попаду в списки, потому что для получения ордена должны быть выдающиеся дети: к примеру, олимпийские чемпионы. А, мол, мои дети не выдающиеся — нет у них подобных заслуг», — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что подобных требований в президентском указе о награде нет. По ее словам, она одна воспитывает детей после развода и считает, что сама по себе большая семья уже является доказательством ее заслуг.

«Я воспитала десять человек, каждый из которых ответственный гражданин своей страны. Мой сын был спортсменом, капитаном команды в сборной города, но получил серьезную травму и со спортом пришлось попрощаться. Я развелась, воспитываю детей сама, а двое старших уже взрослые, есть внук. Другой ребенок долго занимался футболом, а потом решил не связываться со спортом. Мои десять детей — десять граждан России, которых я воспитываю, и это моя заслуга», — говорит Оксана.

Юрист Константин Зиновьев предположил, что возможная причина отказа может быть связана с оформлением документов. По его словам, для присвоения звания недостаточно только свидетельств о рождении детей.

«Вероятно, женщине отказали, потому что она не представила доказательств, подтверждающих факт достойного воспитания. Если бы дети, например, стали уголовниками, звания бы точно не дали. Но в данном случае, скорее всего, проблема в документах», — отметил специалист.

Он пояснил, что вместе с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие участие матери в воспитании детей и их социальные достижения. Это могут быть грамоты и благодарственные письма из школ и кружков, характеристики, а для взрослых детей — документы с места работы.

Юрист также подчеркнул, что если отказ был озвучен только устно, заявительница имеет право потребовать официальный письменный ответ с указанием причин. В случае отказа выдать такой документ можно обратиться в прокуратуру, суд, а также к уполномоченному по правам ребенка или по правам человека в Новосибирской области.

Сама Оксана Усова утверждает, что в прошлом году передала полный пакет документов, включая благодарственные письма и грамоты, полученные ее детьми.

