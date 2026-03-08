В Барнауле нелегальный таксист перекрыл дорогу после спора из-за пассажира

Официальный перевозчик призвал пассажиров быть внимательнее при выборе такси возле аэропорта

08 марта 2026, 17:15, ИА Амител

Таксист перекрыл дорогу / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошел конфликт между водителями такси в районе аэропорта. По словам водителя официального такси, причиной стало то, что пассажиры отказались ехать с частными перевозчиками и выбрали легальный сервис, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как рассказал мужчина, клиенты ранее получили предложение от частников доехать за 2000 рублей, однако предпочли воспользоваться услугами официального такси. После того как водитель забрал пассажиров, к нему, по его словам, начали предъявлять претензии двое других автомобилистов.

Один из них, управлявший автомобилем Hyundai Elantra красного цвета, перегородил дорогу, ударил локтем по машине и не позволял продолжить движение, требуя высадить пассажиров. В конфликте также участвовал водитель на бежевом Hyundai Solaris.

Как утверждает водитель, после того как ему удалось уехать, автомобиль Elantra догнал его на Павловском тракте. Там мужчина вновь вышел из машины, стал угрожать и заявил, что его могут "встретить" на вокзале и избить. После этого участник конфликта покинул место происшествия.

Ранее в Министерстве транспорта Алтайского края сообщили изданию amic.ru, что специалисты ведомства провели мониторинг доступности легкового такси в барнаульском аэропорту и не выявили проблем с заказом автомобилей.

При этом в министерстве подчеркнули, что продолжают принимать меры для выявления и пресечения деятельности нелегальных перевозчиков.