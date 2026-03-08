НОВОСТИОбщество

В Барнауле нелегальный таксист перекрыл дорогу после спора из-за пассажира

Официальный перевозчик призвал пассажиров быть внимательнее при выборе такси возле аэропорта

08 марта 2026, 17:15, ИА Амител

Таксист перекрыл дорогу / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле произошел конфликт между водителями такси в районе аэропорта. По словам водителя официального такси, причиной стало то, что пассажиры отказались ехать с частными перевозчиками и выбрали легальный сервис, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как рассказал мужчина, клиенты ранее получили предложение от частников доехать за 2000 рублей, однако предпочли воспользоваться услугами официального такси. После того как водитель забрал пассажиров, к нему, по его словам, начали предъявлять претензии двое других автомобилистов.

Один из них, управлявший автомобилем Hyundai Elantra красного цвета, перегородил дорогу, ударил локтем по машине и не позволял продолжить движение, требуя высадить пассажиров. В конфликте также участвовал водитель на бежевом Hyundai Solaris.

Как утверждает водитель, после того как ему удалось уехать, автомобиль Elantra догнал его на Павловском тракте. Там мужчина вновь вышел из машины, стал угрожать и заявил, что его могут "встретить" на вокзале и избить. После этого участник конфликта покинул место происшествия.

Ранее в Министерстве транспорта Алтайского края сообщили изданию amic.ru, что специалисты ведомства провели мониторинг доступности легкового такси в барнаульском аэропорту и не выявили проблем с заказом автомобилей.

При этом в министерстве подчеркнули, что продолжают принимать меры для выявления и пресечения деятельности нелегальных перевозчиков.

Машина такси / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

НОВОСТИТранспорт

Барнаул Авто Такси водители

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

17:28:42 08-03-2026

В аэропорт такси не вызовешь - а этих глистов гнать надо оттуда. Нет хозяина в городе...

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

20:14:16 08-03-2026

Гость (17:28:42 08-03-2026) В аэропорт такси не вызовешь - а этих глистов гнать надо отт... Хозяин есть. И он весьма трепетно заботится о благополучии транспортной мафии - от таксистов до автобусников ...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:10 08-03-2026

По русски то можно написать? Агрессируют таксисты, которые дежурят в аэропорту в жилетках и с бейджиками, которые в зоне прилёта сидят , места занимают. Заманивают иприлетевших за 2000 руб по Барнаулу доехать. А наехали они на таксиста, который работает по приложению. Обыкновенное хулиганство, групповое, с использованием автомобилей в качестве оружия. До двух лет лишения свободы. Расходимся.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:02 08-03-2026

Извозчик частный – выбор опасный

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:38 08-03-2026

А еще над Грефом смеялись, когда он таких же басмачей гонял в аэропорту ГорноАлтайска. Вот такие бомбилы и есть признак глубокой провинциальной отсталости Барнаула от нормальных городов. Всю эту таксистскую шоблу зачистить от аэропорта нужно. Нормально в город не выйти из сарая прилета - стоят, орут, мешают пройти. Полтора-два рубля у них это обычный тариф. Яндекс, даже в худшие периоды дороже 7 сотен не бывает. Вот и коррупционная составляющая для сотрудников авиапредприятия Алтай, которые позволяют бомбилам кучковаться в аэропорту.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:09 09-03-2026

Гость (17:54:38 08-03-2026) А еще над Грефом смеялись, когда он таких же басмачей гонял ... Забей доехать от Павловский тракт Ускова пересечение до начала Сибирской долины.
Я курьером увёз туда от Яндекса вещь за 360 руб. в час пик. На следующий день в не час пик, сформировал заказ на такси, это стоило бы 900 руб.
Так что яндекс ставит тоже не мало. А исполнителям остаётся ничего. 360 руб. - это ещё моя машина. Минус бензин и амортизация. Ну недельку там побыл и разумеется больше меня там нет. Пусть на самокатах возят, они хотя бы топливо не кушают.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
С.М.

19:00:39 08-03-2026

Надо к Герману обращаться ... он в Горно-Алтайске быстро навел порядок с такси . А вообще нужно Бастрыкину наверное взять на контроль . Странно , что руководство аэропорта не может снять этот вопрос с такси с повестки дня ...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:19 10-03-2026

С.М. (19:00:39 08-03-2026) Надо к Герману обращаться ... он в Горно-Алтайске быстро нав... пусть оба алтая под крыло заберёт!)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
евгений

20:26:48 08-03-2026

то же самое на авто вокзале но минтрансу зто неинтересно им бы самозанятого поймать там то штрафы побольше а бомбилы прямо с бейджиками ходят их не замечают они даже с полицией за руку здороваются

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:12:00 09-03-2026

евгений (20:26:48 08-03-2026) то же самое на авто вокзале но минтрансу зто неинтересно им ... Эта нога - это кого надо нога...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:49:50 08-03-2026

Большие вопросы к полиции нашего края. В чем проблема навести порядок?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:03 08-03-2026

"Догнал на проспекте Павловском"? Ребята, вы откуда? Деревенские, или ваш интеллект искусственный? Нет в Барнауле такого проспекта!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:16:22 08-03-2026

Гость (20:55:03 08-03-2026) "Догнал на проспекте Павловском"? Ребята, вы откуда? Деревен... Паблик "Инцидент Барнаул" - это очередная отрыжка ВКонтакта. А содержимое и наполнители не изменились.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:20:47 08-03-2026

Гость (20:55:03 08-03-2026) "Догнал на проспекте Павловском"? Ребята, вы откуда? Деревен... А вы откуда? Писатели статей уже во всю егэ сдавали. Вас в статье смутило наличие отсутствующего в Барнауле проспекта и всё? Молодец 5 за внимательность.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

01:11:51 09-03-2026

Большие вопросы к полиции нашего края. В чем проблема навести порядок?....Вряд ли они читают такие новости про обычных горожан

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:28 09-03-2026

Басмачей давно в законное русло загнать должны как и полиция , так и налоговая доначислить за три года.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров