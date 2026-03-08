В Барнауле нелегальный таксист перекрыл дорогу после спора из-за пассажира
Официальный перевозчик призвал пассажиров быть внимательнее при выборе такси возле аэропорта
08 марта 2026, 17:15, ИА Амител
В Барнауле произошел конфликт между водителями такси в районе аэропорта. По словам водителя официального такси, причиной стало то, что пассажиры отказались ехать с частными перевозчиками и выбрали легальный сервис, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Как рассказал мужчина, клиенты ранее получили предложение от частников доехать за 2000 рублей, однако предпочли воспользоваться услугами официального такси. После того как водитель забрал пассажиров, к нему, по его словам, начали предъявлять претензии двое других автомобилистов.
Один из них, управлявший автомобилем Hyundai Elantra красного цвета, перегородил дорогу, ударил локтем по машине и не позволял продолжить движение, требуя высадить пассажиров. В конфликте также участвовал водитель на бежевом Hyundai Solaris.
Как утверждает водитель, после того как ему удалось уехать, автомобиль Elantra догнал его на Павловском тракте. Там мужчина вновь вышел из машины, стал угрожать и заявил, что его могут "встретить" на вокзале и избить. После этого участник конфликта покинул место происшествия.
Ранее в Министерстве транспорта Алтайского края сообщили изданию amic.ru, что специалисты ведомства провели мониторинг доступности легкового такси в барнаульском аэропорту и не выявили проблем с заказом автомобилей.
При этом в министерстве подчеркнули, что продолжают принимать меры для выявления и пресечения деятельности нелегальных перевозчиков.
17:28:42 08-03-2026
В аэропорт такси не вызовешь - а этих глистов гнать надо оттуда. Нет хозяина в городе...
20:14:16 08-03-2026
Гость (17:28:42 08-03-2026) В аэропорт такси не вызовешь - а этих глистов гнать надо отт... Хозяин есть. И он весьма трепетно заботится о благополучии транспортной мафии - от таксистов до автобусников ...
17:42:10 08-03-2026
По русски то можно написать? Агрессируют таксисты, которые дежурят в аэропорту в жилетках и с бейджиками, которые в зоне прилёта сидят , места занимают. Заманивают иприлетевших за 2000 руб по Барнаулу доехать. А наехали они на таксиста, который работает по приложению. Обыкновенное хулиганство, групповое, с использованием автомобилей в качестве оружия. До двух лет лишения свободы. Расходимся.
17:48:02 08-03-2026
Извозчик частный – выбор опасный
17:54:38 08-03-2026
А еще над Грефом смеялись, когда он таких же басмачей гонял в аэропорту ГорноАлтайска. Вот такие бомбилы и есть признак глубокой провинциальной отсталости Барнаула от нормальных городов. Всю эту таксистскую шоблу зачистить от аэропорта нужно. Нормально в город не выйти из сарая прилета - стоят, орут, мешают пройти. Полтора-два рубля у них это обычный тариф. Яндекс, даже в худшие периоды дороже 7 сотен не бывает. Вот и коррупционная составляющая для сотрудников авиапредприятия Алтай, которые позволяют бомбилам кучковаться в аэропорту.
13:28:09 09-03-2026
Гость (17:54:38 08-03-2026) А еще над Грефом смеялись, когда он таких же басмачей гонял ... Забей доехать от Павловский тракт Ускова пересечение до начала Сибирской долины.
Я курьером увёз туда от Яндекса вещь за 360 руб. в час пик. На следующий день в не час пик, сформировал заказ на такси, это стоило бы 900 руб.
Так что яндекс ставит тоже не мало. А исполнителям остаётся ничего. 360 руб. - это ещё моя машина. Минус бензин и амортизация. Ну недельку там побыл и разумеется больше меня там нет. Пусть на самокатах возят, они хотя бы топливо не кушают.
19:00:39 08-03-2026
Надо к Герману обращаться ... он в Горно-Алтайске быстро навел порядок с такси . А вообще нужно Бастрыкину наверное взять на контроль . Странно , что руководство аэропорта не может снять этот вопрос с такси с повестки дня ...
14:02:19 10-03-2026
С.М. (19:00:39 08-03-2026) Надо к Герману обращаться ... он в Горно-Алтайске быстро нав... пусть оба алтая под крыло заберёт!)
20:26:48 08-03-2026
то же самое на авто вокзале но минтрансу зто неинтересно им бы самозанятого поймать там то штрафы побольше а бомбилы прямо с бейджиками ходят их не замечают они даже с полицией за руку здороваются
01:12:00 09-03-2026
евгений (20:26:48 08-03-2026) то же самое на авто вокзале но минтрансу зто неинтересно им ... Эта нога - это кого надо нога...
20:49:50 08-03-2026
Большие вопросы к полиции нашего края. В чем проблема навести порядок?
20:55:03 08-03-2026
"Догнал на проспекте Павловском"? Ребята, вы откуда? Деревенские, или ваш интеллект искусственный? Нет в Барнауле такого проспекта!
21:16:22 08-03-2026
Гость (20:55:03 08-03-2026) "Догнал на проспекте Павловском"? Ребята, вы откуда? Деревен... Паблик "Инцидент Барнаул" - это очередная отрыжка ВКонтакта. А содержимое и наполнители не изменились.
22:20:47 08-03-2026
Гость (20:55:03 08-03-2026) "Догнал на проспекте Павловском"? Ребята, вы откуда? Деревен... А вы откуда? Писатели статей уже во всю егэ сдавали. Вас в статье смутило наличие отсутствующего в Барнауле проспекта и всё? Молодец 5 за внимательность.
01:11:51 09-03-2026
Большие вопросы к полиции нашего края. В чем проблема навести порядок?....Вряд ли они читают такие новости про обычных горожан
14:48:28 09-03-2026
Басмачей давно в законное русло загнать должны как и полиция , так и налоговая доначислить за три года.