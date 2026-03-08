Академик РАН Онищенко назвал причину роста алкогольных психозов в России
В периоды депрессивных состояний люди нередко начинают употреблять алкоголь
08 марта 2026, 16:09, ИА Амител
Весной в России может наблюдаться рост случаев алкогольных психозов, что связано с сезонным увеличением депрессивных состояний. Об этом в разговоре с ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По словам специалиста, в этот период у многих людей усиливаются аффективные расстройства. Он подчеркнул, что справляться с такими состояниями следует с помощью здоровых методов.
«Депрессии надо лечить, спать нормально, витамины принимать, заниматься физическими упражнениями. А кое-кто начинает использовать другие виды борьбы с депрессией, в виде алкогольных напитков», — отметил Геннадий Онищенко.
Эксперт добавил, что в периоды депрессивных состояний люди нередко начинают употреблять алкоголь в значительно больших количествах. По его словам, объем выпитого спиртного в такие периоды может увеличиваться примерно вдвое по сравнению с обычным уровнем.
Ранее сообщалось, что с 1 марта в Республике Алтай вступает в силу новый порядок реализации алкогольной продукции. В выходные и праздничные дни приобрести алкоголь будет невозможно, а в будни магазины будут работать по сокращенному графику.
16:44:33 08-03-2026
Точно. Работать! Спать и работать! И денег меньше давать, чтобы на алкоголь не хватало.
17:07:23 08-03-2026
Да-да-да. Это именно из-за весны.
😁
17:50:11 08-03-2026
Алкоголь только усугубляет!
А те кто думают что он помогает - те больные!!!
18:53:52 08-03-2026
Заказной его материал, что ли? Сверху? Антиалкогольная кампания плюс реклама услуг психологов? Где онищенко нашел психозы?
19:17:23 08-03-2026
Причина депрессий - нищебродный уровень жизни большинства граждан при буржуйском режиме. Их психоз - прямое следствие материальных проблем, ибо 'бытие определяет сознание'. Без как минимум коренной рихтовки навязанной "реформаторами" системы физическое и ментальное здоровье нации не реставрируешь...
19:30:03 08-03-2026
не правда. из жизненного опыта следует другое, лично знаю несколько человек которые бросили употреблять полностью, с психикой у них стало всё печальнее, общаться с ними можно только по поводу здорового образа жизни и то очень сложно и это не только мое мнение а большинства.
20:23:28 08-03-2026
онищенко? а вы видели онищенко? этим всё и сказано...
22:58:34 08-03-2026
мимт (20:23:28 08-03-2026) онищенко? а вы видели онищенко? этим всё и сказано...... Видели. Вы сами попробуйте не бухать - посмотрим на вас.
05:51:13 09-03-2026
Я ему могу рассказать про причину старческого маразма.
21:32:23 09-03-2026
А если б водку гнать не из опилок!!!!!!!!!!