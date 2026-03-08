Академик РАН Онищенко назвал причину роста алкогольных психозов в России

В периоды депрессивных состояний люди нередко начинают употреблять алкоголь

08 марта 2026, 16:09, ИА Амител

Весна / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Весной в России может наблюдаться рост случаев алкогольных психозов, что связано с сезонным увеличением депрессивных состояний. Об этом в разговоре с ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, в этот период у многих людей усиливаются аффективные расстройства. Он подчеркнул, что справляться с такими состояниями следует с помощью здоровых методов.

«Депрессии надо лечить, спать нормально, витамины принимать, заниматься физическими упражнениями. А кое-кто начинает использовать другие виды борьбы с депрессией, в виде алкогольных напитков», — отметил Геннадий Онищенко.

Эксперт добавил, что в периоды депрессивных состояний люди нередко начинают употреблять алкоголь в значительно больших количествах. По его словам, объем выпитого спиртного в такие периоды может увеличиваться примерно вдвое по сравнению с обычным уровнем.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в Республике Алтай вступает в силу новый порядок реализации алкогольной продукции. В выходные и праздничные дни приобрести алкоголь будет невозможно, а в будни магазины будут работать по сокращенному графику.