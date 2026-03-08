НОВОСТИОбщество

Академик РАН Онищенко назвал причину роста алкогольных психозов в России

В периоды депрессивных состояний люди нередко начинают употреблять алкоголь

08 марта 2026, 16:09, ИА Амител

Весна / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Весной в России может наблюдаться рост случаев алкогольных психозов, что связано с сезонным увеличением депрессивных состояний. Об этом в разговоре с ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, в этот период у многих людей усиливаются аффективные расстройства. Он подчеркнул, что справляться с такими состояниями следует с помощью здоровых методов.

«Депрессии надо лечить, спать нормально, витамины принимать, заниматься физическими упражнениями. А кое-кто начинает использовать другие виды борьбы с депрессией, в виде алкогольных напитков», — отметил Геннадий Онищенко.

Эксперт добавил, что в периоды депрессивных состояний люди нередко начинают употреблять алкоголь в значительно больших количествах. По его словам, объем выпитого спиртного в такие периоды может увеличиваться примерно вдвое по сравнению с обычным уровнем.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в Республике Алтай вступает в силу новый порядок реализации алкогольной продукции. В выходные и праздничные дни приобрести алкоголь будет невозможно, а в будни магазины будут работать по сокращенному графику.

Лекарства, фальсификат, аптечка /Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Врач раскрыл опасность "коктейля" из алкоголя и лекарств

Нарколог назвал препарат, который превращается в яд при сочетании со спиртными напитками
НОВОСТИЗдоровье

Россия алкоголь Психология

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

16:44:33 08-03-2026

Точно. Работать! Спать и работать! И денег меньше давать, чтобы на алкоголь не хватало.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

17:07:23 08-03-2026

Да-да-да. Это именно из-за весны.
😁

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:11 08-03-2026

Алкоголь только усугубляет!
А те кто думают что он помогает - те больные!!!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:53:52 08-03-2026

Заказной его материал, что ли? Сверху? Антиалкогольная кампания плюс реклама услуг психологов? Где онищенко нашел психозы?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:17:23 08-03-2026

Причина депрессий - нищебродный уровень жизни большинства граждан при буржуйском режиме. Их психоз - прямое следствие материальных проблем, ибо 'бытие определяет сознание'. Без как минимум коренной рихтовки навязанной "реформаторами" системы физическое и ментальное здоровье нации не реставрируешь...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:03 08-03-2026

не правда. из жизненного опыта следует другое, лично знаю несколько человек которые бросили употреблять полностью, с психикой у них стало всё печальнее, общаться с ними можно только по поводу здорового образа жизни и то очень сложно и это не только мое мнение а большинства.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимт

20:23:28 08-03-2026

онищенко? а вы видели онищенко? этим всё и сказано...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:58:34 08-03-2026

мимт (20:23:28 08-03-2026) онищенко? а вы видели онищенко? этим всё и сказано...... Видели. Вы сами попробуйте не бухать - посмотрим на вас.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

05:51:13 09-03-2026

Я ему могу рассказать про причину старческого маразма.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:32:23 09-03-2026

А если б водку гнать не из опилок!!!!!!!!!!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров