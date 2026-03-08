О приближении сезона активности клещей предупредили жителей Алтая

08 марта 2026, 16:38, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае и Республике Алтай в конце марта ожидается начало сезона активности клещей. В прошлом году первый случай присасывания клеща к человеку в Республике Алтай зарегистрировали 19 марта. Как отмечают специалисты, укусы этих насекомых могут привести к опасным заболеваниям, включая сибирский клещевой тиф, клещевой энцефалит и боррелиоз. При этом в Алтайском крае чаще всего выявляют именно боррелиоз — ежегодно им заболевают около 30 жителей региона, среди которых примерно пять детей. Это заболевание здесь встречается чаще, чем клещевой энцефалит.

Пик активности кровососущих насекомых, по прогнозам специалистов, приходится на май, однако опасность укусов сохраняется вплоть до наступления осенних холодов. Все 68 территорий Алтайского края считаются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту — так называют регионы, где риск заражения выше, чем в других местах. Обычно первые активные клещи появляются в предгорных районах и южной лесостепной зоне. В прошлые годы их фиксировали в Бийске, Рубцовске, а также в Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском и Смоленском районах.

По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в 2025 году в медицинские учреждения региона с жалобами на укусы клещей обратились более восьми тысяч человек. У 24 пациентов диагностировали клещевой энцефалит. Был зарегистрирован один летальный случай заболевания у взрослого. Всего за год выявили 60 случаев иксодового клещевого боррелиоза, 305 случаев сибирского клещевого тифа и 24 комиссионно подтвержденных случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе у одного ребенка. Все заболевшие энцефалитом не были привиты.

Опасные территории по числу клещей есть и в Барнауле. Насекомые чаще всего встречаются в аллеях, парках и на заброшенных пустырях. В предыдущие годы большое количество клещей фиксировали на проспекте Космонавтов, где сформировался природный очаг. В последние годы эту территорию регулярно обрабатывают.

Специалисты регионального Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики во время прогулок в лесных зонах и поездок на природу. Перед выходом в лес следует подбирать одежду так, чтобы исключить попадание клещей под нее: брюки заправлять в сапоги, рубашку — в брюки, а манжеты и воротник должны плотно прилегать к телу. Дополнительно можно использовать специальные репелленты для обработки одежды — они значительно снижают риск присасывания клещей.

«Если клещ все же присосался, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью в травмпункт по месту жительства. Иммуноглобулин вводят в течение первых трех суток после укуса, если насекомое оказалось заражено вирусом клещевого энцефалита», — отметили в ведомстве.

Консультацию по вопросам лабораторного исследования снятого клеща можно получить в Центре гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае по телефонам 8 (3852) 50-40-34, 8 (3852) 50-30-68 и 8 (3852) 24-32-51. Для проверки клеща на наличие вируса его нужно поместить в емкость, закрытую плотной тканью, и доставить живым в вирусологическую лабораторию центра по адресу: Барнаул, улица Максима Горького, 28.

Жителям Республики Алтай для получения иммуноглобулина необходимо обращаться в пункты серопрофилактики, которые работают при районных больницах. В Горно-Алтайске помощь оказывают в республиканской больнице: для взрослых — в приемном покое по проспекту Коммунистическому, 140, для детей — по адресу проспект Коммунистический, 120/1, а также в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом на улице Шоссейной, 38.

Напомним, в 2025 году в Алтайском крае сезон активности клещей начался в третьей декаде марта. По состоянию на 24 марта было зарегистрировано три случая присасывания. А в Республике Алтай первый укус клеща зафиксировали 19 марта.