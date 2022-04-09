Путешествие по сибирским Афинам, игротека и комедия «Дуры». Как провести выходные в Барнауле

В Барнаул пришла настоящая весна, а значит, можно убрать в шкаф тёплую куртку и больше ходить пешком. Тем временем экскурсоводы уже составили маршруты новых уличных прогулок и приглашают горожан присоединиться. Хотите провести время в весёлой компании за чашечкой кофе и настольными играми — посетите игротеку. Для детей в эти выходные пройдёт множество увлекательных мастер-классов и мероприятий. Как попасть на эти события, сколько стоит и где будет проходить, читайте в обзоре Марии Лаврищевой.

Идём играть

Игротека в кофейне (12+)

Фото: vk.com/mosigra_barnaul

Сыграть с друзьями в любимые настольные игры — что может быть лучше? Игротеку для всех желающих со свободным входом и возможностью выбрать любую понравившуюся игру проведёт «Мосигра» в кофейне Renoir Coffee. Прийти можно в любое время. Друзей брать с собой не обязательно — организаторы помогут найти компанию уже на месте. И с правилами «настолок» ознакомят.

Сколько стоит: бесплатно.

Когда: 9 апреля с 13 до 17 часов.

Где: пр. Ленина, 10. Кофейня Renoir Coffee.

Идём гулять

Путешествие по сибирским Афинам (12+)

Фото: @ann.lookkfor

Барнаульский гид Анна Казанцева приглашает на новую экскурсию, которая рассказывает об истории Барнаула, его основании и первых годах жизни, а также о том, почему европейские учёные и путешественники стремились работать или хотя бы побывать здесь. Участников экскурсии познакомят с одной из главных городских легенд и объяснят, как она повлияла на развитие Барнаула.

Сколько стоит: 300 рублей.

Когда: 9 апреля в 16:00.

Где: место встречи будет известно после записи в WhatsApp 8 (913) 223-86-34.

Идём в кино

Оскароносный японский фильм «Сядь за руль моей машины» (18+)

Фото: kino-mir

Этот фильм стал лауреатом премии «Оскар-2022» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». По сюжету главного героя — режиссёра Юсукэ — приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. Довезти его должна молчаливая водитель Мисаки. За время, проведённое вместе, Юсукэ начинает переосмысливать свои отношения с женой, с которой он жил, казалось, в счастливом браке до её внезапной смерти два года назад. А Мисаки получает возможность разобраться со своим непростым прошлым.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Повторный прокат «Служебного романа» (12+)

На экранах барнаульских кинотеатров снова покажут традиционный фильм «Служебный роман», который вышел 45 лет назад. В киноленте полностью отреставрировали звук и картинку. Сеансы будут сопровождаться эксклюзивным дополнительным материалом с рассказом об истории создания культовой кинокартины.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Идём в театр

Спектакль «Дуры» (16+)

Фото: Крепостной театр

На сцене Крепостного театра уже в это воскресенье покажут спектакль «Дуры». Это искромётная, смешная комедия в одном действии. Поставил её наш земляк Вадим Голованов. Режиссёр пытается понять тайну женской логики. Любовь главной героини Ирины к начальнику — олигарху Олегу Донцову, разворачивается на фоне криминальной истории.

Сколько стоит: 500 рублей.

Когда: 10 апреля в 18:00.

Где: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а.

Премьера спектакля «Доходное место» (12+)

Фото: Музыкальный театр Алтая

Мюзикл по одноимённой пьесе Островского представляет Музыкальный театр Алтая. Зритель познакомится с молодым человеком Жадовым, который уверен, что жить в достатке можно и честными способами. Но в мире лжи и неправды Жадов на каждом шагу встречает порочность и алчность. Нравственная коллизия главного героя перерастает в острое обличение пороков общества.

Сколько стоит: 400-800 рублей.

Когда: 9, 10 апреля в 17:00.

Где: Музыкальный театр Алтая.

Идём в музей

Выставка «Алтай — души моей исток» (12+)

В галерее «Турина гора» проходит выставка художника Василия Куксы. В экспозиции представлено около сорока живописных произведений, написанных с этюдных работ из путешествий по Горному Алтаю.

Сколько: бесплатно.

Когда: с 8 апреля по 17 мая с 10:00 до 18:00.

Где: «Турина гора», Димитрова, 85а.

Выставка «Благородное искусство» (12+)

Музей «Город» приглашает на выставку «Первая помощь», которая посвящена 125-летию краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Представлены архивные материалы, книги и альбомы, посвящённые истории больницы. Ну и, конечно, медицинские приборы, которые помогали лечить людей сто лет назад.

Сколько стоит: от 20 до 45 р.

Когда: ежедневно с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30).

Где: музей «Город», ул. Льва Толстого, 24 (фойе музея).

Развлекаемся с детьми

Знакомимся с Бразилией (6+)

В это воскресенье маленькие барнаульцы смогут отправиться в путешествие по Южной Америке. Детям расскажут разные интересные факты об этой стране, а они сами смогут догадаться, почему её флаг желто-зелёного цвета. А ещё — научатся танцевать самбу и играть в бразильские игры. Закончится мероприятие мастер-классом, с которого каждый ребёнок унесёт себе небольшой сувенир.

Сколько: 350 рублей.

Когда: 10 апреля в 13:00.

Где: место станет известно после регистрации по телефону 8-913-235-0832 (в т. ч WhatsApp), 57-19-02.

Расписываем декоративные тарелочки (4+)

Мероприятие предназначено для самых маленьких. Здесь каждый ребёнок сможет своими руками сотворить немного волшебства: расписать тарелочку, добавив немного магии и запечатав результат акриловым лаком.

Сколько стоит: 400 рублей.

Когда: 10 апреля в 11:00.

Где: место станет известно после регистрации по телефону 8-913-235-0832 (в т. ч WhatsApp), 57-19-02.

Музыкальный спектакль «Дюймовочка» (0+)

Фото: Музыкальный театр Алтая

Спектакль рассказывает о необыкновенной маленькой девочке, которая проходит через множество приключений: спасается от лягушки, но попадает прямо в лапы жука, который вскоре бросает её, и бедная крошка остаётся одна в лесу. Маленький зритель поймёт, что победить любое зло может доброе сердце. Как считает команда мюзикла, современные дети нуждаются в сказке в её классическом понимании — в красивой, интересной и поучительной истории. Эта постановка именно такая — сказочная, добрая.

Сколько стоит: 200-250 рублей.

Когда: 10 апреля в 11:00.

Где: Музыкальный театр Алтая, пр. Комсомольский, 108.