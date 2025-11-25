Россиянка принесла в суд заточенный осиновый кол
Как пояснила женщина, это ее "духовный талисман" и без него она не хотела приходить на заседание
25 ноября 2025, 14:20, ИА Амител
В Центральном районном суде города Омска произошел курьезный случай: на слушание дела явились 50-летняя омичка и ее 20-летний сын. Во время досмотра на входе судебные приставы нашли в дамской сумочке кусок дерева, который, как выяснилось, был заострен, рассказали в пресс-службе УФССП.
Когда приставы захотели узнать, что это за вещь, женщина убежденно сказала, что это осиновый кол – ее сильный энергетический оберег. Она пояснила, что этот амулет служит ей защитой, даря уверенность и мощь в любых обстоятельствах. Без него, по ее словам, она не смогла бы и приблизиться к зданию суда.
Несмотря на все заверения гражданки, предмет сочли потенциальной угрозой. В итоге осиновый кол конфисковали судебные приставы.
14:37:45 25-11-2025
Ну судя по тому какие решения наши суды принимают по бабкиным квартирам, то женщину наверное можно понять ...
14:38:38 25-11-2025
"осиновый кол конфисковали судебные приставы" - что значит конфисковали? Забрали на время посещения суда, при выходе должны отдать обратно. Никому не запрещено иметь осиновый кол. Считаю их надо наказать за самоуправство.
14:43:04 25-11-2025
В итоге осиновый кол конфисковали судебные приставы./// Ну вот конфисковать точно не могли, просто выложила в коробку на время заседания
15:41:26 25-11-2025
Это же от вампиров холодное оружие.
16:29:55 25-11-2025
Гость (15:41:26 25-11-2025) Это же от вампиров холодное оружие.... Да помидоры хотела подвязать, какое оружие, вы о чем ;-)
17:30:50 25-11-2025
Не, ну а чем еще от упырей в суде защищаться-то?