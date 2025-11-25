Россиянка принесла в суд заточенный осиновый кол

Как пояснила женщина, это ее "духовный талисман" и без него она не хотела приходить на заседание

25 ноября 2025, 14:20, ИА Амител

Осиновый кол / Фото: пресс-служба УФССП по Омской области

В Центральном районном суде города Омска произошел курьезный случай: на слушание дела явились 50-летняя омичка и ее 20-летний сын. Во время досмотра на входе судебные приставы нашли в дамской сумочке кусок дерева, который, как выяснилось, был заострен, рассказали в пресс-службе УФССП.

Когда приставы захотели узнать, что это за вещь, женщина убежденно сказала, что это осиновый кол – ее сильный энергетический оберег. Она пояснила, что этот амулет служит ей защитой, даря уверенность и мощь в любых обстоятельствах. Без него, по ее словам, она не смогла бы и приблизиться к зданию суда.

Несмотря на все заверения гражданки, предмет сочли потенциальной угрозой. В итоге осиновый кол конфисковали судебные приставы.