Россиянка принесла в суд заточенный осиновый кол

Как пояснила женщина, это ее "духовный талисман" и без него она не хотела приходить на заседание

25 ноября 2025, 14:20, ИА Амител

Осиновый кол / Фото: пресс-служба УФССП по Омской области
Осиновый кол / Фото: пресс-служба УФССП по Омской области

В Центральном районном суде города Омска произошел курьезный случай: на слушание дела явились 50-летняя омичка и ее 20-летний сын. Во время досмотра на входе судебные приставы нашли в дамской сумочке кусок дерева, который, как выяснилось, был заострен, рассказали в пресс-службе УФССП.

Когда приставы захотели узнать, что это за вещь, женщина убежденно сказала, что это осиновый кол – ее сильный энергетический оберег. Она пояснила, что этот амулет служит ей защитой, даря уверенность и мощь в любых обстоятельствах. Без него, по ее словам, она не смогла бы и приблизиться к зданию суда.

Несмотря на все заверения гражданки, предмет сочли потенциальной угрозой. В итоге осиновый кол конфисковали судебные приставы.

суд омская область

Комментарии

Avatar Picture
Гость

14:37:45 25-11-2025

Ну судя по тому какие решения наши суды принимают по бабкиным квартирам, то женщину наверное можно понять ...

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:38 25-11-2025

"осиновый кол конфисковали судебные приставы" - что значит конфисковали? Забрали на время посещения суда, при выходе должны отдать обратно. Никому не запрещено иметь осиновый кол. Считаю их надо наказать за самоуправство.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:04 25-11-2025

В итоге осиновый кол конфисковали судебные приставы./// Ну вот конфисковать точно не могли, просто выложила в коробку на время заседания

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:26 25-11-2025

Это же от вампиров холодное оружие.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:55 25-11-2025

Гость (15:41:26 25-11-2025) Это же от вампиров холодное оружие.... Да помидоры хотела подвязать, какое оружие, вы о чем ;-)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:30:50 25-11-2025

Не, ну а чем еще от упырей в суде защищаться-то?

  2 Нравится
Ответить
