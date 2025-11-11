Британка пошла в суд, чтобы бывший дал ей денег на искусственное оплодотворение

Женщина уверена, что за десять лет отношений мужчина лишил ее возможности родить естественным путем

11 ноября 2025, 17:24, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

После разрыва десятилетних отношений 34-летняя жительница Великобритании добивается финансовой выплаты от экс-партнера, полагая, что он лишил ее возможности родить ребенка, сообщает газета The Telegraph.

Британка уверена, что бывший возлюбленный должен профинансировать процедуру искусственного оплодотворения или заморозку яйцеклеток. Свои переживания она анонимно изложила в статье.

«…Он утверждает, что в свои 38 лет впереди его ждет еще целое десятилетие наслаждений и карьерных достижений. Он не готов к созданию семьи и рождению детей, но осознает, что для меня это стало главным стремлением, поэтому он уходит», – поделилась женщина.

И призналась, что ей пришлось отказаться от профессиональной деятельности, чтобы соответствовать требованиям бывшего партнера. Он обещал взять на себя роль основного кормильца, если у них появятся дети.