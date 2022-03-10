Путин поддержал идею внешнего управления компаниями, уходящими с российского рынка
Президент провёл совещание с членами правительства, на котором обсуждались меры поддержки экономики
Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. Власти обсуждали меры поддержки экономики.
В ходе совещания Путин поддержал идею внешнего управления теми компаниями, собирающихся уйти с российского рынка. Он также отметил, что Россия не планирует закрываться от иностранных партнёров, которые хотят продолжать работу в стране.
Глава государства добавил, что сейчас наблюдается повышенный спрос на определённые виды товаров, однако все эти вопросы будут решаться.
Также Путин заявил, что Россия в полном объёме исполняет обязательства по подаче энергоресурсов другим странам.
Отдельно президент поручил проработать программу по компенсации за детский отдых.