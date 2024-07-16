Глава ВТБ допустил повышение ключевой ставки до 18%

Заседание ЦБ по этому вопросу состоится в конце июля

16 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Центробанк в конце июля может повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – с 16 до 18% годовых, допускает глава ВТБ Андрей Костин.

В беседе с ТАСС банкир напомнил, что регулятор уже неоднократно обещал повысить ставку. 26 июля как раз состоится заседание совета директоров Банка России, где они обсудят этот вопрос.

"Наверное, повысит. <…> Может быть, и [на] 200 [базисных пунктов]", – сказал он.

Ранее рассказали, как долго в стране будет держаться высокая ключевая ставка и что в этой ситуации будет с ценами на недвижимость.