Глава ВТБ допустил повышение ключевой ставки до 18%
Заседание ЦБ по этому вопросу состоится в конце июля
16 июля 2024, 08:45, ИА Амител
Здание Банка России / Фото: cbr.ru
Центробанк в конце июля может повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – с 16 до 18% годовых, допускает глава ВТБ Андрей Костин.
В беседе с ТАСС банкир напомнил, что регулятор уже неоднократно обещал повысить ставку. 26 июля как раз состоится заседание совета директоров Банка России, где они обсудят этот вопрос.
"Наверное, повысит. <…> Может быть, и [на] 200 [базисных пунктов]", – сказал он.
Ранее рассказали, как долго в стране будет держаться высокая ключевая ставка и что в этой ситуации будет с ценами на недвижимость.
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08:58:12 16-07-2024
Допылесосить рынок не дают да?
09:09:17 16-07-2024
Очень плохо для экономике такие высокие ставки!
09:30:00 16-07-2024
Прогноз. На заседании 26.07.2024 Банк России поднимет ставку до 17-18%. Но это уже из каждого утюга вещают и стоит всего лишь присоединиться к этому мнению. А вот вероятность роста ставки до 19-20% до конца года обсуждаться начала не так давно. Но она есть и она похоже растет. Если август (традиционно непростой месяц) без сюрпризов пройдем, то может и обойдется все - остановимся на 18%. Так-то это уже угнетающая рынок ставка, больше бы не надо
09:43:38 16-07-2024
Инфляцию это сдержать конечно не помогает, но других способов мы не знаем. Будем ждать пока сработает или само как нибудь рассосётся
10:54:11 16-07-2024
ВТБ лучше бы сервис доработали, а то клиентам не комфортно!!! и офисы перегружены народом!!!!!!!!! А специалисты нерасторопные!!!!! Неоднократные жалобы не помогают!!!
11:14:53 16-07-2024
Гость (10:54:11 16-07-2024) ВТБ лучше бы сервис доработали, а то клиентам не комфортно!!... сбер вам поможет.
специалисты расторопные, офисы не перегружены, жалобы помогают не.
13:32:53 16-07-2024
Мусик (11:14:53 16-07-2024) сбер вам поможет.специалисты расторопные, офисы не перег... В удобных местах Барнаула офисы Сбера закрываются, в других очереди. Специалисты по телефону не могут решить простые вопросы, только при личном обращении, так и говорят, что без прихода в их контору пенсионеру не дадут воспользоваться указом Путина по отмене комиссии при оплате ЖКУ. За июль взяли "вознаграждение" и не подавились! Тьфу на них!
14:06:43 16-07-2024
Пенсионерка (13:32:53 16-07-2024) В удобных местах Барнаула офисы Сбера закрываются, в других ... Вообще не понятно с этим указом.
Он есть, но проценты продолжают брать!
На почте- прямо так и говорят: " мы брали и будем брать" . В Сбере вроде не берут, хотя это не точно) Кто за исполнение отвечает- не ясно. Где ответы на вопросы получить- тоже. Главное указ есть.Хм.
11:37:19 16-07-2024
Гость (10:54:11 16-07-2024) ВТБ лучше бы сервис доработали, а то клиентам не комфортно!!... Да-да, и Доверенности по 10 дней проверяют.
13:43:53 16-07-2024
Самое интересное,что недвижимость растет в цене(по крайней мере, конкретные варианты). И съемное жилье тоже выросло сильно((( Все растет. А зарплаты в крае так и остаются одними из самых низких в стране. Увы...
14:45:26 16-07-2024
Гость (13:43:53 16-07-2024) Самое интересное,что недвижимость растет в цене(по крайней м... да, как-то нелогично.
сбер прекрасен - а вот вы лично где-то лажаете.
присесть надо, подумать что не так. и исправить положение.