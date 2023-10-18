Хоккеисты "Динамо-Алтай" выиграли в Ростове-на-Дону

В свой дебютный сезон в чемпионате ВХЛ команда занимает 21-е место из 29

18 октября 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" выиграли в Ростове-на-Дону. Четвертый матч выездной серии в рамках чемпионата ВХЛ против "Ростова" состоялся 17 октября и завершился со счетом 4:1 в пользу барнаульских хоккеистов.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Андрей Караваев, Артем Кокшаров, Иван Емец и Никита Сироткин. Ранее в трех встречах выездной серии команда Дмитрия Пархоменко последовательно проиграла в Тамбове, Саратове и Воронеже.

Пока в свой дебютный сезон в чемпионате ВХЛ "Динамо-Алтай" занимает 21-е место из 29 участников турнира. Следующий матч барнаульцы проведут на своем льду 22 октября против альметьевского "Нефтяника".