В Барнауле проходят джип-соревнования на бездорожье за Старым мостом
Состязания продлятся до 17:00
25 октября 2026, 12:50, ИА Амител
В Барнауле за Старым мостом 25 октября проходят джип-соревнования по бездорожью, сообщает "В курсе 22". Жителей и гостей города приглашают бесплатно понаблюдать за ними.
"Грязь, бездорожье и рев моторов — участники поборются за победу, а зрители смогут посмотреть на все это бесплатно!" — говорится в публикации.
На старт выйдут внедорожники, квадроциклы, багги и мотоциклы. Автомобили разделят на классы в зависимости от подготовки и размера колес.
Программа:
- 12:00 — старт;
- 17:00 — награждение.
Для зрителей приготовят шашлык, плов и хот-доги. Также обещают розыгрыш подарков.
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