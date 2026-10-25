Состязания продлятся до 17:00

25 октября 2026, 12:50, ИА Амител

В Барнауле за Старым мостом 25 октября проходят джип-соревнования по бездорожью, сообщает "В курсе 22". Жителей и гостей города приглашают бесплатно понаблюдать за ними.

"Грязь, бездорожье и рев моторов — участники поборются за победу, а зрители смогут посмотреть на все это бесплатно!" — говорится в публикации.

На старт выйдут внедорожники, квадроциклы, багги и мотоциклы. Автомобили разделят на классы в зависимости от подготовки и размера колес.

Программа:

12:00 — старт;

17:00 — награждение.

Для зрителей приготовят шашлык, плов и хот-доги. Также обещают розыгрыш подарков.