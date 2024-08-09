"Король урожая". В Барнауле разыскивают самый большой овощ

Конкурс впервые пройдет в рамках фестиваля "Парк Гриль"

09 августа 2024, 16:15, ИА Амител erid: LjN8KJkJD

Женщина с овощами / Фото: stockking на Freepik

Ежегодный фестиваль гриля и барбекю "Парк Гриль" все ближе. 18 августа 2024 года с 12:00 до 19:00 в парке "Изумрудный" барнаульцы смогут отлично провести время: угоститься сочным шашлыком, посмотреть шоу-программу, сделать классные снимки на фотозонах и попробовать свои силы на развлекательных площадках.

В этом году организаторы решили разнообразить досуг гостей еще и выставкой достижений индивидуального хозяйства.

Каждый желающий сможет стать участником первого в истории фестиваля конкурса "Король урожая". Это соревнование поможет по-настоящему оценить труды дачников и выявить самые удивительные овощи, выращенные в местных климатических условиях.

Помидоры и огурцы, тыквы и баклажаны, капуста и морковь – заявить на звание "лучшего" можно абсолютно любой овощ.

Номинанты сразятся сразу в 3-х категориях:

Самая красивая презентация. Оценивается внешний вид самого овоща и дополнительное оформление. Самый большой овощ. Оцениваются объемы овоща и общее впечатление от его демонстрации (по сравнению с другими номинантами). Приз зрительских симпатий. Учитывается количество голосов, отдаваемых зрителями.

Важно: от одного участник может быть принят только один овощ.

Для участия необходимо:

Заполнить анкету по ссылке;

Передать свой лучший овощ организаторам на самом мероприятии до 12:20;

Ждать подведения итогов с 17:30 до 18:00.

Возрастное ограничение 18+

Информация о сроках, условиях и правилах проведения акции, а также о порядке, месте и количестве призов и их получения в группе ВК Радио Дача.

ИП Шаповалова А.Д.

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