"Король урожая". В Барнауле разыскивают самый большой овощ
Конкурс впервые пройдет в рамках фестиваля "Парк Гриль"
09 августа 2024, 16:15, ИА Амител erid: LjN8KJkJD
Ежегодный фестиваль гриля и барбекю "Парк Гриль" все ближе. 18 августа 2024 года с 12:00 до 19:00 в парке "Изумрудный" барнаульцы смогут отлично провести время: угоститься сочным шашлыком, посмотреть шоу-программу, сделать классные снимки на фотозонах и попробовать свои силы на развлекательных площадках.
В этом году организаторы решили разнообразить досуг гостей еще и выставкой достижений индивидуального хозяйства.
Каждый желающий сможет стать участником первого в истории фестиваля конкурса "Король урожая". Это соревнование поможет по-настоящему оценить труды дачников и выявить самые удивительные овощи, выращенные в местных климатических условиях.
Помидоры и огурцы, тыквы и баклажаны, капуста и морковь – заявить на звание "лучшего" можно абсолютно любой овощ.
Номинанты сразятся сразу в 3-х категориях:
- Самая красивая презентация. Оценивается внешний вид самого овоща и дополнительное оформление.
- Самый большой овощ. Оцениваются объемы овоща и общее впечатление от его демонстрации (по сравнению с другими номинантами).
- Приз зрительских симпатий. Учитывается количество голосов, отдаваемых зрителями.
Важно: от одного участник может быть принят только один овощ.
Для участия необходимо:
- Заполнить анкету по ссылке;
- Передать свой лучший овощ организаторам на самом мероприятии до 12:20;
- Ждать подведения итогов с 17:30 до 18:00.
Возрастное ограничение 18+
Информация о сроках, условиях и правилах проведения акции, а также о порядке, месте и количестве призов и их получения в группе ВК Радио Дача.
ИП Шаповалова А.Д.Реклама
17:07:52 09-08-2024
Самый большой овощ - это я на выходных. Искать можно на диване.
20:21:30 09-08-2024
Гость (17:07:52 09-08-2024) Самый большой овощ - это я на выходных. Искать можно на дива... Присоединяюсь к данному конкурсу. А сейчас будет подрыв от женского сообщества комментаторов. Им мужик на диване - как патефонная иголка в клизме при геморрое. И пофиг что он неделю по 14 часов работал и еще калымить умудрялся. Говорю за себя - не офисный хомячок и не IT. Инженерка по с/х. Свою за 20+ лет воспитал. Папа отдыхает - ходим на цыпочках и не забываем покормить))))