КПО "Павловский" планируют построить в Первомайском районе

Последние три года обсуждалось строительство этого комплекса в Павловском районе

23 мая 2025, 19:56, ИА Амител

Мусор на полигоне / Фото Вячеслав Мельников / amic.ru

Комплекс по переработке отходов (КПО), который будет обслуживать Каменскую и Барнаульскую зоны, планируют построить все же в Первомайском районе, а не в Павловском, как обсуждалось последние три года. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на Минприроды Алтайского края.

20 мая региональное правительство провело заседание, на котором с докладом выступил глава краевого Минприроды Андрей Стрелковский. Он рассказал, что земельные участки для размещения комплексов по переработке отходов с условными названиями "Алейский", "Бийский" и "Славгородский" уже сформировали.

"Местоположение объекта с условным названием "Павловский", который должен обслуживать Каменскую и Барнаульскую зоны, было пересмотрено. Сейчас его снова планируют построить в Первомайском районе, а не в Павловском – "передислокация" произошла во второй раз", – передает агентство.

Пересмотру также подлежит местоположение комплекса "Заринский", который хотели разместить на месте существующего мусорного полигона. Конкретный участок для дислокации КПО в Первомайском районе пока не определили.

Отмечается, что в сообщении Минприроды ничего не говорится о заключении концессионных соглашений для строительства всех пяти КПО.

Напомним, в Алтайском крае планируют построить пять КПО с условными названиями "Алейский", "Славгородский", "Павловский", "Заринский", "Бийский". Известно, что "Алейский", ориентированный на Алейскую и Рубцовскую зоны, построят рядом с действующим полигоном в Рубцовске, КПО для Бийской зоны – в Зональном районе.

Комплекс, который будет обслуживать Каменскую и Барнаульскую зону, изначально планировали построить в Первомайском районе в 5 км от села Березовка. Местные жители выступили против, и в 2022 году власти заявили, что КПО перенесут в Павловский район, в 5 км от Павловска. Жители Павловска возмутились еще более массово. "Заринский" и "Славгородский" КПО собирались создать за счет реконструкции существующих мусорных полигонов.

В марте 2025 года кабмин определил организации, с которыми регионы могут без конкурса заключать концессионные соглашения для строительства КПО. В Алтайском крае это ООО "АлтайЭкопарк", где учредителями являются Фонд развития региона и ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). В середине апреля замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев говорил, что для ускорения заключения концессий РЭО направил регионам типовую форму соглашения, подписание должно состояться к июню. Пока от алтайских властей не было ни одного сообщения по обозначенному вопросу.