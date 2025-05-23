КПО "Павловский" планируют построить в Первомайском районе
Последние три года обсуждалось строительство этого комплекса в Павловском районе
23 мая 2025, 19:56, ИА Амител
Комплекс по переработке отходов (КПО), который будет обслуживать Каменскую и Барнаульскую зоны, планируют построить все же в Первомайском районе, а не в Павловском, как обсуждалось последние три года. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на Минприроды Алтайского края.
20 мая региональное правительство провело заседание, на котором с докладом выступил глава краевого Минприроды Андрей Стрелковский. Он рассказал, что земельные участки для размещения комплексов по переработке отходов с условными названиями "Алейский", "Бийский" и "Славгородский" уже сформировали.
"Местоположение объекта с условным названием "Павловский", который должен обслуживать Каменскую и Барнаульскую зоны, было пересмотрено. Сейчас его снова планируют построить в Первомайском районе, а не в Павловском – "передислокация" произошла во второй раз", – передает агентство.
Пересмотру также подлежит местоположение комплекса "Заринский", который хотели разместить на месте существующего мусорного полигона. Конкретный участок для дислокации КПО в Первомайском районе пока не определили.
Отмечается, что в сообщении Минприроды ничего не говорится о заключении концессионных соглашений для строительства всех пяти КПО.
Напомним, в Алтайском крае планируют построить пять КПО с условными названиями "Алейский", "Славгородский", "Павловский", "Заринский", "Бийский". Известно, что "Алейский", ориентированный на Алейскую и Рубцовскую зоны, построят рядом с действующим полигоном в Рубцовске, КПО для Бийской зоны – в Зональном районе.
Комплекс, который будет обслуживать Каменскую и Барнаульскую зону, изначально планировали построить в Первомайском районе в 5 км от села Березовка. Местные жители выступили против, и в 2022 году власти заявили, что КПО перенесут в Павловский район, в 5 км от Павловска. Жители Павловска возмутились еще более массово. "Заринский" и "Славгородский" КПО собирались создать за счет реконструкции существующих мусорных полигонов.
В марте 2025 года кабмин определил организации, с которыми регионы могут без конкурса заключать концессионные соглашения для строительства КПО. В Алтайском крае это ООО "АлтайЭкопарк", где учредителями являются Фонд развития региона и ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). В середине апреля замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев говорил, что для ускорения заключения концессий РЭО направил регионам типовую форму соглашения, подписание должно состояться к июню. Пока от алтайских властей не было ни одного сообщения по обозначенному вопросу.
20:50:50 23-05-2025
Ох и вонищща будет...
20:54:32 23-05-2025
Почитайте, сколько машин потребуется возить мусор из Камня в Первомайку, сколько рейсов сделают, и сколько жителям будет стоить такое счастье в платежах. Озвучте ценник? Или как у нас всегда "Хорошо было на бумаге, да забыли про овраги"
21:20:15 23-05-2025
Если привести (видео) нормальный пример работы КПО, народ возможно так буйно и не возражал.. с одной стороны дело то нужное, но подход и реализация .. просто много вопросов.
09:13:39 24-05-2025
dok_СФ (21:20:15 23-05-2025) Если привести (видео) нормальный пример работы КПО, народ во... Проще наверное узнать коды запуска стратегических ракет))), чем увидеть снятое краевыми чиновниками видео, которыми они так много хвалились, когда посещали уже работающие заводы в Москве.
09:38:53 24-05-2025
Наоборот, завод строить в Камне, там жуткая безработица. Мусор из Барнаула возить баржами по реке в Камень.
11:49:14 24-05-2025
т.е. мусор будут возить из Камня через Барнаул? Хотя, руководителям края- временщикам до этого нет дела
11:58:47 24-05-2025
Меньше жрать - меньше мусора.
Дофига пухляшей вокруг - пора бы это прекращать!