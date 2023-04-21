Кто и как в Алтайском крае контролирует безопасность газовых сетей

За 10 лет на газовых сетях в регионе устранили более 2,3 тыс. нарушений

21 апреля 2023, 10:05, ИА Амител

Газовые сети / Фото: пресс-служба АКГУП "Алтайские инженерные системы"

Более 300 нарушений за год выявили специалисты АКГУП "Алтайские инженерные системы" на сетях газораспределения, которые находятся на балансе Алтайского края, сообщает пресс-служба предприятия. Напомним, "Алтайские инженерные системы" – основной владелец газовых сетей на территории региона. Предприятию на праве хозяйственного ведения принадлежат газораспределительные сети общей протяжённостью 2 002,31 км.

Кто проводит проверки сети газораспределения?

Проверки проводит специальная Служба эксплуатации, которую ввели на АКГУП "Алтайские инженерные системы".

Дело в том, что сеть газораспределения, предназначенная для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 МПа, является производственным объектом III класса опасности. И чтобы поддерживать их в исправном и безопасном состоянии, на предприятии была введена служба эксплуатации.

В составе службы только квалифицированный персонал, который прошёл профессиональную подготовку и аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора. Кстати, руководитель прошёл такую же подготовку.

Что делает служба эксплуатации?

Эта служба контролирует, чтобы эксплуатирующие организации исполняли все обязательные требования, касающиеся сетей газораспределения, которые находятся на балансе Алтайского края, в том числе Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края. Если выявляются нарушения, то специалисты контролируют, чтобы они вовремя были устранены.

И много нарушений?

Ежегодно специалисты предприятия выявляют более 300 нарушений. А всего за период работы службы эксплуатации предприятия зафиксировано 2311 нарушений.

Какую ещё работу ведут "Алтайские инженерные системы"?

Сибирское управление Ростехнадзора выдало предприятию лицензию на "эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности". И теперь "Алтайские инженерные системы" осуществляют контроль над зарегистрированными за предприятием в государственном реестре опасными производственными объектами.

Кроме того, в функции предприятия входит организация проектирования и строительства, строительный контроль, ввод, регистрация и установление охранных зон объектов газоснабжения. За 10 лет "Алтайские инженерные системы" организовали строительство, строительный контроль и ввод более 1200 км газовых сетей.

Какие объекты на Алтае ввела АИС?

В числе последних объектов распределительные газопроводы и котельная в селе Ребриха, распределительный газопровод в Сростках Бийского района. В апреле 2023 года АИС получили разрешительные документы на пуск газа в селе Заводском Троицкого района.

Кроме того, предприятие за свой счёт запроектировало и построило семь газовых котельных в Первомайском, Калманском и Тальменском районах, а также распределительный газопровод в Ребрихе.

"Именно благодаря высокой квалификации и опыту сотрудников Предприятия строительство и эксплуатация газовых сетей на территории Алтайского края проходит под знаком качества и обеспечивает безопасность жителей Алтайского края", – комментирует директор АКГУП "Алтайские инженерные системы" Павел Воробьев.