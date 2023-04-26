Квесты, квадроциклы и бездорожье: как провести выходные в Барнауле с ветерком

В компании "Квадро Барнаул" знают, как получить незабываемые эмоции

26 апреля 2023, 11:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLBhgCRY





















Фото: "Квадро Барнаул"

Природа наконец-то вспоминает, что уже весна. Приближаются тёплые майские праздничные дни, когда можно отдохнуть и хорошо провести время. Например, крутые варианты активного отдыха предлагает "Квадро Барнаул". Рассказываем, как сделать свой день ярким и запоминающимся и получить массу интересных фото для соцсетей.

Итак, что предлагает "Квадро Барнаул":

Три вида техники Летом покататься можно на квадроциклах, вездеходах, багги. Маршруты от "лайтА" до "экстримА" Компания готова подобрать трассу индивидуально для каждого гостя. Учитывают количество пассажиров, опыт управления и какие впечатления хотел бы получить заказчик. Квесты на квадроциклах Организовывают для участников от 2 до 20 человек. Есть дневные сценарии и вечерние, которые проводят с наступлением темноты. Квест – это два в одном: полноценный маршрут с переездом через речку, штурмом интересных горок, спусков, подъёмов и одновременно интересная игра. Также на маршруте есть скоростной участок. Игры в пейнтбол Можно организовать комплексный отдых для компании. Покататься на квадроциклах и поиграть в пейнтбол, то есть максимально круто и активно провести время. А при желании после можно посетить баньку. Подробнее об играх читайте здесь. Подарочные сертификаты Выполнены из качественного бархатного картона, которые приятно вручить на любой праздник и подарить настоящие бесценные эмоции. Кстати, сертификат могут доставить в любую точку города. Экстрим-трасса для квадроциклов с пятью искусственно созданными препятствиями Она находится на территории "Квадро". Помощь в покупке вездехода. Компания является официальным дилером "ФанТом" и всегда готова помочь с приобретением в личное пользование очень крутых вездеходов.

Так что приходите за яркими впечатлениями сами и зовите друзей.





























Фото: "Квадро Барнаул"

"Квадро Барнаул"

Адрес: г. Барнаул, пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 4/1

"ВКонтакте"

WhatsApp: +7-905-986-1747

Квесты не имеют возрастных ограничений. Для управления техникой возрастное ограничение 18+

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