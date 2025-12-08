Лебеди прилетели зимовать на озеро Светлое в Алтайском крае. Видео

Даже в сильные морозы температура воды здесь не опускается ниже +4 градусов, а лебеди чувствуют себя в безопасности

08 декабря 2025, 14:24, ИА Амител

Лебеди в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Советском районе Алтайского края на озере Светлом собирается все больше лебедей, сообщает Минприроды региона.

«Пока что часть птиц предпочитают проводить свое время на полях. Там они питаются кукурузой, которая осталась после уборки урожая», – пишет ведомство.

Чем холоднее становится и чем больше выпадает снега, тем больше белых водоплавающих птиц перебирается на незамерзающий водоем, где им предстоит остаться до марта.

Температура воды здесь даже в крепкие морозы не опускается ниже +4, поскольку со дна бьют теплые ключи. Кроме того, лебедей тут постоянно кормят. И еще одна причина – пребывание на воде гарантирует пернатым защиту от лис и других хищников.

Добираться до озера Светлого сейчас проще: за последние годы в крае обновили 12 км трассы Советское – Урожайное – Шульгин Лог.

Лебединое озеро в Советском районе давно пользуется популярностью у гостей региона и всегда участвует в открытии зимнего туристического сезона, который сопровождается фестивалем "Алтайская зимовка". В 2025 году мероприятие состоится 20 декабря. В этот день туристический информационный центр края организует бесплатный трансфер на озеро из Барнаула, Бийска и Белокурихи.