Девушку экстренно госпитализировали

28 октября 2026, 09:08, ИА Амител

Девушку сбил водитель / Фото: стоп-кадр с видео читателя amic.ru

В Барнауле произошло ДТП рядом с третьим корпусом КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства" по ул. Титова, 8, сообщает читатель amic.ru с места происшествия.

По словам очевидца, водитель автомобиля Toyota RAV4 сбил первокурсницу прямо возле здания академии. Пострадавшую экстренно увезли на машине скорой помощи.

В момент происшествия рядом с девушкой находились ее мама и еще один мужчина. Водитель иномарки, который сбил девушку, не покинул место ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.



