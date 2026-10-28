В Барнауле водитель иномарки сбил первокурсницу возле Алтайской академии гостеприимства
Девушку экстренно госпитализировали
28 октября 2026, 09:08, ИА Амител
Девушку сбил водитель / Фото: стоп-кадр с видео читателя amic.ru
В Барнауле произошло ДТП рядом с третьим корпусом КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства" по ул. Титова, 8, сообщает читатель amic.ru с места происшествия.
По словам очевидца, водитель автомобиля Toyota RAV4 сбил первокурсницу прямо возле здания академии. Пострадавшую экстренно увезли на машине скорой помощи.
В момент происшествия рядом с девушкой находились ее мама и еще один мужчина. Водитель иномарки, который сбил девушку, не покинул место ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.
16:33:26 28-10-2026
А потому что со скоростью гоняют по городу