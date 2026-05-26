Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В первую тройку также вошли зампред правительства края и министр транспорта

26 мая 2026, 11:30, ИА Амител

Медиарейтинг алтайских чиновников за март 2026 года / Источник: "Атмосфера"

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов стал лидером медиарейтинга госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за март:

Дмитрий Попов, министр здравоохранения — 1-е место, 47 упоминаний;

Юрий Абдуллаев, заместитель председателя правительства — 2-е место, 37 упоминаний;

Андрей Подолян, министр транспорта — 3-е место, 34 упоминания;

Елена Безрукова, министр культуры — 4-е место, 26 упоминаний;

Владимир Самодуров, начальник управления ветеринарии — 5-е место, 19 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских чиновников за март 2026 года / Источник: "Атмосфера"