Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
В первую тройку также вошли зампред правительства края и министр транспорта
26 мая 2026, 11:30, ИА Амител
Медиарейтинг алтайских чиновников за март 2026 года / Источник: "Атмосфера"
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов стал лидером медиарейтинга госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за март:
- Дмитрий Попов, министр здравоохранения — 1-е место, 47 упоминаний;
- Юрий Абдуллаев, заместитель председателя правительства — 2-е место, 37 упоминаний;
- Андрей Подолян, министр транспорта — 3-е место, 34 упоминания;
- Елена Безрукова, министр культуры — 4-е место, 26 упоминаний;
- Владимир Самодуров, начальник управления ветеринарии — 5-е место, 19 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских чиновников за март 2026 года / Источник: "Атмосфера"
«Министр здравоохранения Дмитрий Попов, занимавший в феврале третье место, переместился на первое. Лидер февраля вице-премьер Юрий Абдуллаев опустился на одну строчку и занял второе место. На третьем — министр транспорта Андрей Подолян. Министр культуры Елена Безрукова сохранила за собой четвертую позицию. Замыкает топ-5 начальник управления ветеринарии Владимир Самодуров», — отмечает издание.
11:35:36 26-05-2026
По упоминанию в негативном свете?
11:40:32 26-05-2026
первое место в антирейтинге
12:01:13 26-05-2026
Попов, реально, в минусе. Но ему по фиг.
12:12:14 26-05-2026
Обычно публикации учащаются перед отставкой. Или посадкой?)
12:37:00 26-05-2026
Я вот даже и не припомню, что бы кто то из комментаторов лестно о нем отзывался, когда новости касались его вотчины.
12:39:18 26-05-2026
Это прикотором от ковида лечили техническим кислородом? Родственники умерших его упоминают?
13:10:54 26-05-2026
гость (12:39:18 26-05-2026) Это прикотором от ковида лечили техническим кислородом? Р... оптимизатор поликлиник,роддомов, узких специалистов. автор знаменитой маршрутизации,облегчающей жизнь всем, кроме пациентов
третий месяц в ожидании талона на узи, по направлению онколога.
чтоб тебе, победитель медиарейтинга,икалось круглосуточно