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Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В первую тройку также вошли зампред правительства края и министр транспорта

26 мая 2026, 11:30, ИА Амител

Медиарейтинг алтайских чиновников за март 2026 года / Источник: "Атмосфера"
Медиарейтинг алтайских чиновников за март 2026 года / Источник: "Атмосфера"

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов стал лидером медиарейтинга госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за март:

  • Дмитрий Попов, министр здравоохранения — 1-е место, 47 упоминаний;
  • Юрий Абдуллаев, заместитель председателя правительства — 2-е место, 37 упоминаний;
  • Андрей Подолян, министр транспорта — 3-е место, 34 упоминания;
  • Елена Безрукова, министр культуры — 4-е место, 26 упоминаний;
  • Владимир Самодуров, начальник управления ветеринарии — 5-е место, 19 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских чиновников за март 2026 года / Источник: "Атмосфера"

«Министр здравоохранения Дмитрий Попов, занимавший в феврале третье место, переместился на первое. Лидер февраля вице-премьер Юрий Абдуллаев опустился на одну строчку и занял второе место. На третьем — министр транспорта Андрей Подолян. Министр культуры Елена Безрукова сохранила за собой четвертую позицию. Замыкает топ-5 начальник управления ветеринарии Владимир Самодуров», — отмечает издание.

Алтайский край Политика рейтинги чиновники
       

Комментарии 7

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Гость

11:35:36 26-05-2026

По упоминанию в негативном свете?

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Гость

11:40:32 26-05-2026

первое место в антирейтинге

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Гость

12:01:13 26-05-2026

Попов, реально, в минусе. Но ему по фиг.

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сосед

12:12:14 26-05-2026

Обычно публикации учащаются перед отставкой. Или посадкой?)

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Гость

12:37:00 26-05-2026

Я вот даже и не припомню, что бы кто то из комментаторов лестно о нем отзывался, когда новости касались его вотчины.

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гость

12:39:18 26-05-2026

Это прикотором от ковида лечили техническим кислородом? Родственники умерших его упоминают?

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Гость

13:10:54 26-05-2026

гость (12:39:18 26-05-2026) Это прикотором от ковида лечили техническим кислородом? Р... оптимизатор поликлиник,роддомов, узких специалистов. автор знаменитой маршрутизации,облегчающей жизнь всем, кроме пациентов

третий месяц в ожидании талона на узи, по направлению онколога.
чтоб тебе, победитель медиарейтинга,икалось круглосуточно

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