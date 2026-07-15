В Госдуме готовят законопроект о льготной наследуемой аренде жилья

Программа ориентирована на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом

15 июля 2026, 21:51, ИА Амител

Квартира, аренда / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России ведется разработка законопроекта о долгосрочной аренде жилья с возможностью наследования. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Мера рассчитана, прежде всего, на категории граждан, которые не могут оформить ипотеку и при этом не подходят под условия социального найма, — в первую очередь это многодетные семьи и люди с невысоким доходом.

Предполагается, что договор аренды будет бессрочным и сможет передаваться по наследству. На весь период действия договора арендатору предоставят временную регистрацию по месту жительства. Льготная арендная ставка окажется ниже рыночной, а разницу планируют компенсировать за счет средств региона или муниципалитета, уточнил депутат.

По оценке Кошелева, внедрение механизма долгосрочной аренды способно одновременно решить ряд социально‑экономических задач. Среди них — привлечение частных инвестиций в жилищную сферу, загрузка строительного комплекса, создание новых рабочих мест, снижение оттока молодежи и квалифицированных специалистов из регионов, а также сокращение очередей на получение жилья.