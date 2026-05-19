Ректор АГМУ возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов
В топ-3 также вошли ректоры АлтГПУ, АлтГТУ и АлтГУ
19 мая 2026, 07:15, ИА Амител
Ректоры университетов / Коллаж: "Атмосфера"
Ректор АГМУ Ирина Шереметьева возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в марте 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за март:
- ректор Алтайского государственного медицинского университета Ирина Шереметьева — 1-е место, 12 упоминаний;
- ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко — 2-е место, семь упоминаний;
- ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков — 2-е место, семь упоминаний;
- ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров — 3-е место, пять упоминаний.
Медиарейтинг ректоров алтайских университетов за март 2026 года / Инфографика: "Атмосфера"
«На первом месте медиарейтинга в марте — ректор АГМУ Ирина Шереметьева, месяцем ранее занимавшая вторую строчку. Руководитель АлтГПУ Ирина Лазаренко, напротив, переместилась с первого на второе место, разделив его с ректором АлтГТУ Андреем Марковым. Замыкает первую тройку ректор АлтГУ Сергей Бочаров, занимавший первое место в феврале», — отмечает издание.
10:19:39 19-05-2026
Ну и какими разработками Университет наш медицинский может похвастаться. Вот в прошлом году впервые выпустили группу супер психологов. Какие результаты? Может гипертонию белых халатов победили? Может что лечить научились? За какие заслуги?
11:08:49 19-05-2026
Эксперт дэу (10:19:39 19-05-2026) Ну и какими разработками Университет наш медицинский может п... Мне вот интересно какими разработками они учат индусов. Я видел этих выпускников - они по русски разговаривать не могут.
13:34:24 19-05-2026
Эксперт дэу (10:19:39 19-05-2026) Ну и какими разработками Университет наш медицинский может п... Это же рейтинг не за заслуги, а за упоминания об этих людях где-то и кем-то. Пиар-рейтинг. Можно баллы присваивать и в конце года приз вручать - чистый лист бумаги формата А3 в рамке под стеклом с большой надписью "Обладатель сего документа был упомянут СМИ в таком то году столько то раз", фото и ФИО.