Ректор АГМУ возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов

В топ-3 также вошли ректоры АлтГПУ, АлтГТУ и АлтГУ

19 мая 2026, 07:15, ИА Амител

Ректоры университетов / Коллаж: "Атмосфера"

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в марте 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за март:

ректор Алтайского государственного медицинского университета Ирина Шереметьева — 1-е место, 12 упоминаний;

ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко — 2-е место, семь упоминаний;

ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков — 2-е место, семь упоминаний;

ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров — 3-е место, пять упоминаний.

Медиарейтинг ректоров алтайских университетов за март 2026 года / Инфографика: "Атмосфера"