Минтранс планирует установить новый график труда и отдыха для водителей

Рабочую смену можно будет делить только на две части

26 февраля 2026, 17:25, ИА Амител

Водитель, смена / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Водитель, смена / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Минтранс России предложил новые правила для организации рабочего времени водителей. В частности, минимальный еженедельный отдых должен быть увеличен до 45 часов и не может быть сокращен. Проект приказа Министерства опубликован на официальном портале для обсуждения нормативных актов, пишет RT.

«Еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов и предоставляться до начала седьмой рабочей смены после завершения предыдущего непрерывного отдыха», — сообщается в документе.

Текущие правила также предусматривают отдых не менее 45 часов, но допускают его сокращение до 24 часов при условии компенсации.

Еще одно новшество касается структуры рабочей смены: теперь ее можно делить на перерывы только на две части. Ранее разрешалось делать неограниченное количество перерывов.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.

Комментарии 5

Гость

18:17:35 26-02-2026

Ещё бы скорость ограничили для фур до 90...
А то по 130-150 летают по однополоске и обгоняют опасно...

Гость

21:44:39 26-02-2026

А после 2032 года, без отдыха будут работать.

Гость

09:24:07 27-02-2026

попали дальнобои
будет как в европе , три часа едет , восемь спит... иначе штрафы

Гость

09:36:36 27-02-2026

Гость (09:24:07 27-02-2026) попали дальнобоибудет как в европе , три часа едет , восемь спит... иначе штрафыНужно каждому дальнобою ставить счётчик сна, если он 8 часов не поспит - тоже штраф.

Гость

10:53:01 27-02-2026

Гость (09:24:07 27-02-2026) попали дальнобоибудет как в европе , три часа едет , вос... Это кто официально едет

