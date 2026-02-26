Минтранс планирует установить новый график труда и отдыха для водителей
Рабочую смену можно будет делить только на две части
26 февраля 2026, 17:25, ИА Амител
Минтранс России предложил новые правила для организации рабочего времени водителей. В частности, минимальный еженедельный отдых должен быть увеличен до 45 часов и не может быть сокращен. Проект приказа Министерства опубликован на официальном портале для обсуждения нормативных актов, пишет RT.
«Еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов и предоставляться до начала седьмой рабочей смены после завершения предыдущего непрерывного отдыха», — сообщается в документе.
Текущие правила также предусматривают отдых не менее 45 часов, но допускают его сокращение до 24 часов при условии компенсации.
Еще одно новшество касается структуры рабочей смены: теперь ее можно делить на перерывы только на две части. Ранее разрешалось делать неограниченное количество перерывов.
В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.
18:17:35 26-02-2026
Ещё бы скорость ограничили для фур до 90...
А то по 130-150 летают по однополоске и обгоняют опасно...
21:44:39 26-02-2026
А после 2032 года, без отдыха будут работать.
09:24:07 27-02-2026
попали дальнобои
будет как в европе , три часа едет , восемь спит... иначе штрафы
09:36:36 27-02-2026
Нужно каждому дальнобою ставить счётчик сна, если он 8 часов не поспит - тоже штраф.
10:53:01 27-02-2026
Это кто официально едет