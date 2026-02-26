Рабочую смену можно будет делить только на две части

26 февраля 2026, 17:25, ИА Амител

Минтранс России предложил новые правила для организации рабочего времени водителей. В частности, минимальный еженедельный отдых должен быть увеличен до 45 часов и не может быть сокращен. Проект приказа Министерства опубликован на официальном портале для обсуждения нормативных актов, пишет RT.

«Еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов и предоставляться до начала седьмой рабочей смены после завершения предыдущего непрерывного отдыха», — сообщается в документе.

Текущие правила также предусматривают отдых не менее 45 часов, но допускают его сокращение до 24 часов при условии компенсации.

Еще одно новшество касается структуры рабочей смены: теперь ее можно делить на перерывы только на две части. Ранее разрешалось делать неограниченное количество перерывов.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.

