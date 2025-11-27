В Минтрансе предложили штрафовать россиян через систему распознавания лиц
Минтранс объяснил проект поправок ростом числа пострадавших при переходе ж/д путей в неположенных местах
27 ноября 2025, 08:30, ИА Амител
Министерство транспорта предложило наказывать россиян за нарушения на железной дороге с помощью системы распознавания лиц, сообщает "Коммерсантъ". Ведомство считает, что такая мера усилит безопасность и повысит неотвратимость ответственности.
«[Это] станет эффективной мерой предотвращения совершения административных правонарушений на железнодорожном транспорте ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое такое правонарушение», – пояснили в Минтрансе.
При этом в Минцифры подчеркнули, что законопроект к ним пока не поступал. В ведомстве напомнили: данные единой биометрической системы могут использоваться только с согласия гражданина, а применять их в оперативно-разыскной деятельности нельзя.
Ранее сообщалось, что в России могут значительно ужесточить наказание за размещение рекламы в запрещенных иностранных социальных сетях. Депутат Госдумы Анатолий Выборный подготовил законопроект о повышении штрафов до 1 млн рублей.
08:38:39 27-11-2025
А если журналом, с портретом царя прикрыться ?
09:04:54 27-11-2025
Гость (08:38:39 27-11-2025) А если журналом, с портретом царя прикрыться ?... Камеры отследят и журнал спрячут куда поглубже
09:06:47 27-11-2025
Гость (08:38:39 27-11-2025) А если журналом, с портретом царя прикрыться ?... Экстремизм, дискредитация, оскорбление чувств и т.д. Лучше под поезд
09:08:03 27-11-2025
Гость (08:38:39 27-11-2025) А если журналом, с портретом царя прикрыться ?... Хорошая мысль, ходить с портретом "кого нельзя называть"
08:59:58 27-11-2025
Партреты они у Грефа возьмут , из "плати улыбкой" ?
09:27:28 27-11-2025
Гость (08:59:58 27-11-2025) Партреты они у Грефа возьмут , из "плати улыбкой" ?... какие же у нас морды когда мы улыбаемся в терминал - прастихоспади...
09:21:46 27-11-2025
Налепить шерсть на лицо и миллионы тожероссиян получат штрафы.
09:33:55 27-11-2025
Всем добровольно сдавшим свою биометрию - пламенный привет!
09:40:58 27-11-2025
нЕкто (09:33:55 27-11-2025) Всем добровольно сдавшим свою биометрию - пламенный привет!... есть законодательные акты о принудительном снятии биометрии.
терминалы отлично при авторизации с этим справляются.
09:56:40 27-11-2025
Musik (09:40:58 27-11-2025) есть законодательные акты о принудительном снятии биометрии.... Перечислите ка про принудительное снятие в отношении всех граждан?
11:53:47 27-11-2025
нЕкто (09:56:40 27-11-2025) Перечислите ка про принудительное снятие в отношении всех гр... Нет никакого принуждения, всё добровольно. "А тем кто откажется отрежем газ".
09:43:54 27-11-2025
нЕкто (09:33:55 27-11-2025) Всем добровольно сдавшим свою биометрию - пламенный привет!... Присоединяюсь к Вашим поздравлениям, коллега. Население не умеет думать на пару шагов вперёд. Биометрию сдали, самозанятыми из тени вышли, в соц.сети все свои доходы и расходы показали - теперь берите их тёпленькими и доите до посинения.
09:41:08 27-11-2025
Что за бред. Это очень дорогие системы, тут тупо на шлагбаумы и дорожные блокираторы то денег найти не могут. Никто не будет это делать никогда
10:09:45 27-11-2025
Гость (09:41:08 27-11-2025) Что за бред. Это очень дорогие системы, тут тупо на шлагбаум... Видеонаблюдение принесёт больше денег, чем стоит само.
10:57:54 27-11-2025
Гость (10:09:45 27-11-2025) Видеонаблюдение принесёт больше денег, чем стоит само.... Не принесет, это глобальные затраты. Существующие то комплексы видеофиксации на дорогах уже через одного работают, нет денег на содержание, да и проблемы со связью тоже конкретно мешают их работе, делая часто просто невозможной
13:10:39 27-11-2025
Гость (10:09:45 27-11-2025) Видеонаблюдение принесёт больше денег, чем стоит само.... За год трех калек оштрафуют, остальные научатся лица закрывать. А стоить эта система будет миллионов десять на один переход.
11:40:27 27-11-2025
Балаклаву надеть и вперед. Зимой еще и тепло.
12:26:44 27-11-2025
Тааааак вот зачем вмаркетплейсах появилось куча масок, наягивающихся на лицо как колготки с лицами путина и других личностей.
13:18:10 27-11-2025
Гость (12:26:44 27-11-2025) Тааааак вот зачем вмаркетплейсах появилось куча масок, наяг... Я буду маску Зюганова носить, пусть коммунисты наконец-то ответят за всё.