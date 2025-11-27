НОВОСТИОбщество

В Минтрансе предложили штрафовать россиян через систему распознавания лиц

Минтранс объяснил проект поправок ростом числа пострадавших при переходе ж/д путей в неположенных местах

27 ноября 2025, 08:30, ИА Амител

Камера / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Камера / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Министерство транспорта предложило наказывать россиян за нарушения на железной дороге с помощью системы распознавания лиц, сообщает "Коммерсантъ". Ведомство считает, что такая мера усилит безопасность и повысит неотвратимость ответственности.

«[Это] станет эффективной мерой предотвращения совершения административных правонарушений на железнодорожном транспорте ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое такое правонарушение», – пояснили в Минтрансе.

При этом в Минцифры подчеркнули, что законопроект к ним пока не поступал. В ведомстве напомнили: данные единой биометрической системы могут использоваться только с согласия гражданина, а применять их в оперативно-разыскной деятельности нельзя.

Ранее сообщалось, что в России могут значительно ужесточить наказание за размещение рекламы в запрещенных иностранных социальных сетях. Депутат Госдумы Анатолий Выборный подготовил законопроект о повышении штрафов до 1 млн рублей.

Интернет / Фото: amic.ru

Молодежный парламент Алтайского края предложил ввести штрафы за кибербуллинг

За кибербуллинг в отношении детей штраф может составить от 5 до 10 тысяч рублей
НОВОСТИОбщество

Россия штрафы минтранс

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

08:38:39 27-11-2025

А если журналом, с портретом царя прикрыться ?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:54 27-11-2025

Гость (08:38:39 27-11-2025) А если журналом, с портретом царя прикрыться ?... Камеры отследят и журнал спрячут куда поглубже

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:47 27-11-2025

Гость (08:38:39 27-11-2025) А если журналом, с портретом царя прикрыться ?... Экстремизм, дискредитация, оскорбление чувств и т.д. Лучше под поезд

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:03 27-11-2025

Гость (08:38:39 27-11-2025) А если журналом, с портретом царя прикрыться ?... Хорошая мысль, ходить с портретом "кого нельзя называть"

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:58 27-11-2025

Партреты они у Грефа возьмут , из "плати улыбкой" ?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:27:28 27-11-2025

Гость (08:59:58 27-11-2025) Партреты они у Грефа возьмут , из "плати улыбкой" ?... какие же у нас морды когда мы улыбаемся в терминал - прастихоспади...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:46 27-11-2025

Налепить шерсть на лицо и миллионы тожероссиян получат штрафы.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
нЕкто

09:33:55 27-11-2025

Всем добровольно сдавшим свою биометрию - пламенный привет!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:40:58 27-11-2025

нЕкто (09:33:55 27-11-2025) Всем добровольно сдавшим свою биометрию - пламенный привет!... есть законодательные акты о принудительном снятии биометрии.
терминалы отлично при авторизации с этим справляются.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
нЕкто

09:56:40 27-11-2025

Musik (09:40:58 27-11-2025) есть законодательные акты о принудительном снятии биометрии.... Перечислите ка про принудительное снятие в отношении всех граждан?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:47 27-11-2025

нЕкто (09:56:40 27-11-2025) Перечислите ка про принудительное снятие в отношении всех гр... Нет никакого принуждения, всё добровольно. "А тем кто откажется отрежем газ".

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:54 27-11-2025

нЕкто (09:33:55 27-11-2025) Всем добровольно сдавшим свою биометрию - пламенный привет!... Присоединяюсь к Вашим поздравлениям, коллега. Население не умеет думать на пару шагов вперёд. Биометрию сдали, самозанятыми из тени вышли, в соц.сети все свои доходы и расходы показали - теперь берите их тёпленькими и доите до посинения.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:08 27-11-2025

Что за бред. Это очень дорогие системы, тут тупо на шлагбаумы и дорожные блокираторы то денег найти не могут. Никто не будет это делать никогда

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:45 27-11-2025

Гость (09:41:08 27-11-2025) Что за бред. Это очень дорогие системы, тут тупо на шлагбаум... Видеонаблюдение принесёт больше денег, чем стоит само.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:54 27-11-2025

Гость (10:09:45 27-11-2025) Видеонаблюдение принесёт больше денег, чем стоит само.... Не принесет, это глобальные затраты. Существующие то комплексы видеофиксации на дорогах уже через одного работают, нет денег на содержание, да и проблемы со связью тоже конкретно мешают их работе, делая часто просто невозможной

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:39 27-11-2025

Гость (10:09:45 27-11-2025) Видеонаблюдение принесёт больше денег, чем стоит само.... За год трех калек оштрафуют, остальные научатся лица закрывать. А стоить эта система будет миллионов десять на один переход.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

11:40:27 27-11-2025

Балаклаву надеть и вперед. Зимой еще и тепло.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:44 27-11-2025

Тааааак вот зачем вмаркетплейсах появилось куча масок, наягивающихся на лицо как колготки с лицами путина и других личностей.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:10 27-11-2025

Гость (12:26:44 27-11-2025) Тааааак вот зачем вмаркетплейсах появилось куча масок, наяг... Я буду маску Зюганова носить, пусть коммунисты наконец-то ответят за всё.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров