В Минтрансе предложили штрафовать россиян через систему распознавания лиц

Минтранс объяснил проект поправок ростом числа пострадавших при переходе ж/д путей в неположенных местах

27 ноября 2025, 08:30, ИА Амител

Камера / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Министерство транспорта предложило наказывать россиян за нарушения на железной дороге с помощью системы распознавания лиц, сообщает "Коммерсантъ". Ведомство считает, что такая мера усилит безопасность и повысит неотвратимость ответственности.

«[Это] станет эффективной мерой предотвращения совершения административных правонарушений на железнодорожном транспорте ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое такое правонарушение», – пояснили в Минтрансе.

При этом в Минцифры подчеркнули, что законопроект к ним пока не поступал. В ведомстве напомнили: данные единой биометрической системы могут использоваться только с согласия гражданина, а применять их в оперативно-разыскной деятельности нельзя.

Ранее сообщалось, что в России могут значительно ужесточить наказание за размещение рекламы в запрещенных иностранных социальных сетях. Депутат Госдумы Анатолий Выборный подготовил законопроект о повышении штрафов до 1 млн рублей.