Минюст хочет изменить порядок отбывания исправительных работ для осужденных

Новация коснется только тех, у кого есть официальное место работы

25 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Наручники. Преступление / Фото: rawpixel.com on Freepik
Наручники. Преступление / Фото: rawpixel.com on Freepik

Минюст России разработал проект, который позволит осужденным к исправительным работам отбывать наказание по своему основному месту работы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале для общественного обсуждения, пишет РИА Новости.

Согласно новым нормам, осужденные смогут продолжать работать в своей организации, а не искать новое место для отбывания наказания. Однако если человек уволится уже после вынесения приговора, он будет обязан самостоятельно трудоустроиться или встать на учет в центре занятости.

«Подобное обновление нормативной правовой базы будет способствовать дальнейшему совершенствованию применения к осужденным альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы», – пояснили в ведомстве.

Инициатива развивает недавно подписанный президентом закон, уточняющий порядок исполнения исправительных работ. Теперь отбывать этот вид наказания смогут только те осужденные, у кого уже есть официальное место работы.

Комментарии 6

Avatar Picture
Musik

09:26:49 25-12-2025

это типа как Королев свои железяки клепал?
и Ландау?
а что, дельное предложение.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:16:24 25-12-2025

Musik (09:26:49 25-12-2025) это типа как Королев свои железяки клепал?и Ландау?а... Не о том думаешь, пример - пилил бюджет потихоньку, осудили, можно продолжать работу.. или был риэлтором .. и т.д.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:11:28 25-12-2025

dok_СФ (10:16:24 25-12-2025) Не о том думаешь, пример - пилил бюджет потихоньку, осудили,... согласен, высшую меру ввести надо. референдумом, думаю, пройдет.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:56 25-12-2025

Musik (11:11:28 25-12-2025) согласен, высшую меру ввести надо. референдумом, думаю, прой...
Три судьи присудили квартиру Долиной. Вы все еще доверяете судам? Или напомнить как позавчера ростовских судей приговорили за коррупцию? Они кстати и за уголовные дела брали взятки

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:46 25-12-2025

Пьяных за рулём нужно обязать в праздники могилы рыть. В месяц по одной, пожизненно. Кто на югах живёт - две в месяц. Так лишь до упырей дойдёт.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
да уж

11:39:31 25-12-2025

А осужденные нужны всем своим организациям? А проворовавшийся депутат , чиновник или бийский, к примеру, мчсник,...а, ой, так не для них ли оставляют кормовую базу?

  4 Нравится
Ответить
