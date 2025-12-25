Минюст хочет изменить порядок отбывания исправительных работ для осужденных
Новация коснется только тех, у кого есть официальное место работы
25 декабря 2025, 08:45, ИА Амител
Минюст России разработал проект, который позволит осужденным к исправительным работам отбывать наказание по своему основному месту работы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале для общественного обсуждения, пишет РИА Новости.
Согласно новым нормам, осужденные смогут продолжать работать в своей организации, а не искать новое место для отбывания наказания. Однако если человек уволится уже после вынесения приговора, он будет обязан самостоятельно трудоустроиться или встать на учет в центре занятости.
«Подобное обновление нормативной правовой базы будет способствовать дальнейшему совершенствованию применения к осужденным альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы», – пояснили в ведомстве.
Инициатива развивает недавно подписанный президентом закон, уточняющий порядок исполнения исправительных работ. Теперь отбывать этот вид наказания смогут только те осужденные, у кого уже есть официальное место работы.
09:26:49 25-12-2025
это типа как Королев свои железяки клепал?
и Ландау?
а что, дельное предложение.
10:16:24 25-12-2025
Musik (09:26:49 25-12-2025) это типа как Королев свои железяки клепал?и Ландау?а... Не о том думаешь, пример - пилил бюджет потихоньку, осудили, можно продолжать работу.. или был риэлтором .. и т.д.
11:11:28 25-12-2025
dok_СФ (10:16:24 25-12-2025) Не о том думаешь, пример - пилил бюджет потихоньку, осудили,... согласен, высшую меру ввести надо. референдумом, думаю, пройдет.
12:00:56 25-12-2025
Musik (11:11:28 25-12-2025) согласен, высшую меру ввести надо. референдумом, думаю, прой...
Три судьи присудили квартиру Долиной. Вы все еще доверяете судам? Или напомнить как позавчера ростовских судей приговорили за коррупцию? Они кстати и за уголовные дела брали взятки
11:06:46 25-12-2025
Пьяных за рулём нужно обязать в праздники могилы рыть. В месяц по одной, пожизненно. Кто на югах живёт - две в месяц. Так лишь до упырей дойдёт.
11:39:31 25-12-2025
А осужденные нужны всем своим организациям? А проворовавшийся депутат , чиновник или бийский, к примеру, мчсник,...а, ой, так не для них ли оставляют кормовую базу?