Минюст хочет изменить порядок отбывания исправительных работ для осужденных

Новация коснется только тех, у кого есть официальное место работы

25 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Наручники. Преступление / Фото: rawpixel.com on Freepik

Минюст России разработал проект, который позволит осужденным к исправительным работам отбывать наказание по своему основному месту работы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале для общественного обсуждения, пишет РИА Новости.

Согласно новым нормам, осужденные смогут продолжать работать в своей организации, а не искать новое место для отбывания наказания. Однако если человек уволится уже после вынесения приговора, он будет обязан самостоятельно трудоустроиться или встать на учет в центре занятости.

«Подобное обновление нормативной правовой базы будет способствовать дальнейшему совершенствованию применения к осужденным альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы», – пояснили в ведомстве.

Инициатива развивает недавно подписанный президентом закон, уточняющий порядок исполнения исправительных работ. Теперь отбывать этот вид наказания смогут только те осужденные, у кого уже есть официальное место работы.