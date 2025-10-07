Уголовный срок можно получить в России за найденные деньги или телефон
В первую очередь о находке необходимо сообщить в полицию
07 октября 2025, 09:25, ИА Амител
Адвокат Виталий Ульяненко пояснил "Shot Проверке", что если человек нашел чужую вещь и решил присвоить ее себе, это могут квалифицировать как кражу (ст. 158 УК РФ). Например, если выбросить симку из найденного телефона или просто забрать деньги, не сообщив в полицию или администрацию.
Правильный шаг – отнести находку в полицию или обратиться к администрации места, где она была найдена. Если этого не сделать, наказание зависит от стоимости вещи: от штрафа до 80 тысяч рублей и исправительных работ до года до ареста на четыре месяца или лишения свободы сроком до двух лет.
09:42:53 07-10-2025
09:52:50 07-10-2025
мне кажется что скоро его можно будет получить даже за потерянные вещи
10:10:44 07-10-2025
гость (09:52:50 07-10-2025) мне кажется что скоро его можно будет получить даже за потер... Или за чих в общественном месте))))))
12:39:36 07-10-2025
У меня ребенок потерял карту. Пока было не понятно, дома или на улице, я перевел с нее все средства.
Вечером, была попытка расчета на 900 с копейками рублей. по поиску нашел организацию - пивнушка.
Вот это считаю прямое воровство. Злоумышленник не просто нашел карту, а пытался получить чужими средствами себе выгоду. Это явное воровство. За это должен быть срок. Но....как найти? Не реально. алкаш попробовал расчитаться, не вшышло, выкинул карту и все. врядли кто то будет заморачиваться, смотреть камеры, время попытки транзикации, устанавливать личность....
Не реально.
13:03:47 07-10-2025
Гость (12:39:36 07-10-2025) У меня ребенок потерял карту. Пока было не понятно, дома или... Реально. Главное считать это реальным. Где пробовал расплатиться - легко вычисляется. Как и во сколько. Камеры везде поставлены. В чем вопрос? Другое дело, что за 900 бегать? Тут да. Не каждый побежит.
13:18:06 07-10-2025
Гость (12:39:36 07-10-2025) У меня ребенок потерял карту. Пока было не понятно, дома или... врядли кто то будет заморачиваться --- особенно если нет заявления
13:19:18 07-10-2025
Правильный шаг – отнести находку в полицию --- есть подозрение, что проще не заметить
13:35:34 07-10-2025
В своё время сдал весь найденный телефонный хлам на разбор бесплатно. Всё равно они уже были нерабочие, так как намокли, толку их нести в полицию.
15:20:31 07-10-2025
Пусть лучше снегом накроется, чем так заморачиваться. Правда, я однажды находила и то, и другое. Просто связалась с владельцами. На карту сбросила рубль и отправила СМС со своим номером, а на телефон ответила при звонке, пригласила подойти. Всё срослось.