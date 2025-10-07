Уголовный срок можно получить в России за найденные деньги или телефон

В первую очередь о находке необходимо сообщить в полицию

Телефонный мошенник /Сгенерировано midjourney / amic.ru

Адвокат Виталий Ульяненко пояснил "Shot Проверке", что если человек нашел чужую вещь и решил присвоить ее себе, это могут квалифицировать как кражу (ст. 158 УК РФ). Например, если выбросить симку из найденного телефона или просто забрать деньги, не сообщив в полицию или администрацию.

Правильный шаг – отнести находку в полицию или обратиться к администрации места, где она была найдена. Если этого не сделать, наказание зависит от стоимости вещи: от штрафа до 80 тысяч рублей и исправительных работ до года до ареста на четыре месяца или лишения свободы сроком до двух лет.