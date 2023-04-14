Никто не узнает. Почему доходы барнаульских депутатов больше не выложат в Сеть

Вся информация будет подаваться только в обобщённом виде, без упоминания каких-либо фамилий

14 апреля 2023, 07:11, ИА Амител

Фото: barnaul.press

Барнаульские депутаты вслед за старшими товарищами из Алтайского Заксобрания изменят порядок декларирования своих доходов. Теперь все сведения об имуществе, ценных бумагах и зарплате на сайте думы будут выставлять обезличенно, без указания фамилий конкретных депутатов. Об этом amic.ru рассказала председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.

По её словам, новые правила начнут действовать уже с нынешней весны, а это значит, что декларации за 2022 год на сайте БГД в прежнем виде не появятся. Не станут раскрывать свои доходы народные избранники, даже несмотря на то, что новый созыв гордумы ещё ни разу не отчитывался о своём материальном положении, а сформирован он был всего полгода назад – в сентябре 2022-го по итогам выборов с рекордно низкой явкой избирателей (менее 15%).

Напомним, по итогам декларационной кампании за 2021 год самым состоятельным депутатом Барнаульской гордумы прошлого созыва стал единоросс Андрей Солодилов. Он задекларировал 42,772 млн рублей. Кстати, Солодилов прошёл и в нынешний состав БГД.

На втором месте среди самых богатых барнаульских депутатов находился ещё один представитель фракции "Единая Россия" – Евгений Носенко. Он отчитался за 28,107 млн рублей. На выборы в 2022 году Носенко не пошёл.

Замкнул тройку самых состоятельных представитель ЛДПР Алексей Скосырский. Его доход составил 23,313 млн рублей. Скосырский сумел сохранить своё место в БГД по итогам прошлогодних выборов.

Всего же из 34 народных избранников доход свыше 1 млн рублей указали 27 человек. Самым бедным депутатом по итогам 2021 года стала коммунистка Лариса Идолова с доходом 234 тысячи рублей.

С 1 марта 2023 года в силу вступил закон, согласно которому декларации российских сенаторов и депутатов начинают публиковать в открытом доступе без личных данных. Предполагается, что на сайтах органов власти станет появляться только обобщённая статистическая информация о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения.

Как сообщалось ранее, депутаты АКЗС на мартовской сессии упростили порядок декларирования доходов. Те народные избранники, кто исполняет свои обязанности на непостоянной основе (не получают зарплату), больше не будут подавать ежегодные декларации. Они станут отчитываться о доходах в двух случаях: в течение четырёх месяцев с момента избрания и если их расходы по сделкам превышают доходы за последние три года. Во всех других случаях они уведомляют, что таких расходов не было.