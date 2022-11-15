Не торопитесь домой: пробки в 9 баллов образовались в Барнауле

Девятибалльные пробки образовались в Барнауле вечером 15 ноября. Согласно оценке сервиса «Яндекс.Пробки», серьезные заторы продлятся до 20:00.

Сейчас пробки наблюдаются на проспектах Строителей, Красноармейском и Ленина, переулке Ядринцева, улице Челюскинцев и Молодежной, а также на Цеховой, Сизова, Профинтерна, Советской и проспекте Калинина.

Объехать пробки в центре тоже будет сложно, поскольку на Кутузова и шоссе Ленточный бор также наблюдается серьезный затор. Небольшие пробки есть на Павловском тракте, Малахова и Попова.