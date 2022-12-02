Материнский капитал Алтайского края в 2023 году вырастет почти на 18 тысяч рублей

Размер материнского капитала Алтайского края в 2023 году вырастет почти на 18 тысяч рублей — с 62 557 рублей до 80 238 рублей. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко в ходе прямой линии.

«Такое решение уже принято и бюджетом следующего года предусмотрено. Социальная задача, которая решается с помощью материнского капитала, продолжает оставаться актуальной», — заявил глава региона.

Отметим, что с 2023 года увеличится и федеральный материнский капитал. На первого ребёнка будут выдавать 589,5 тысячи рублей (на 65 тысяч рублей больше, чем в 2022 году), а на второго 779 тысяч рублей (на 85,9 тысячи рублей больше).