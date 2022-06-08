Такой день. Депутаты и общественники в барнаульском автобусе и аномальная жара в Алтайском крае

Внедрение выделенных полос для общественного транспорта в Барнауле оказалось эффективным: пассажиры автобусов и маршруток добираются до места назначения гораздо быстрее, чем раньше, а водители общественного транспорта не нарушают графики. Такой вывод сделали депутаты и общественники, которые 7 июня сами проехали на автобусе по выделенным полосам и оценили их работу. Впрочем, те из исследователей, которые прокатились в обычном автобусе, пожаловались на духоту в салоне и порекомендовали починить кондиционеры.

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Общество «Цель достигнута». Депутаты и общественники проверили, как в Барнауле работают «выделенки» для автобусов

В Барнауле из-за празднования Дня России перекроют несколько дорог.

Ограничат движение на следующих участках:

— правоповоротный съезд с Нового моста к площади Баварина, правоповоротный съезд с дороги от ул. Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина — 12 июня с 17:00 до 23:30;

— нечётная проезжая часть пр. Социалистического (от Ползунова до Мало-Олонской), чётная проезжая часть пр. Социалистического (от Льва Толстого до Мало-Тобольской) — с 8:00 11 июня до 12:00 13 июня;

— площадь Свободы — 12 июня с 9:00 до 11:00;

— пр. Ленина (от Ползунова до площади Баварина), дорога от Максима Горького до площади Баварина — 12 июня с 17:00 до 23:30.

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Общество В Барнауле в День России перекроют несколько дорог

С 9 по 14 июня на территории Алтайского края прогнозируется аномально жаркая погода. Температура воздуха по краю будет составлять около +30 градусов, а местами она поднимется до +35 градусов.