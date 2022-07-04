Такой день. Новый «дом» для мотоцикла с Красноармейского и падение ипотечного рынка

Ипотечное кредитование в Алтайском крае стало рекордно низким.

В мае 2022 года в регионе выдали 456 займов — это на 87% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. По деньгам объём упал на 78% — до 1,14 млрд рублей.

Сильнее всего при этом обвалилась «вторичка». В мае банки Алтайского края оформили 325 кредитов на 603 млн рублей (падение на 83-84%). На рынке новостроек выдали 131 ипотеку на 534 млн рублей — снижение составило 78% и 63% соответственно в сравнении с маем прошлого года.

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