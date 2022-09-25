Такой день. Отправка мобилизованных в воинские части и пожар в церкви

25 сентября первые мобилизованные отправились из Барнаула в воинские части для прохождения военной подготовки. Также призванных проводили на сборные пункты в Бийске, Камне-на-Оби, Славгороде и ряде сёл Алтайского края.

Один из объектов храма святых Кирилла и Мефодия сгорел в барнаульском посёлке Сибирская долина в ночь на 25 сентября. Пройденная огнём площадь составила больше 30 квадратных метров, у здания частично обрушилась кровля, также оказались повреждены пол, стены и перекрытия.

Губернатору Виктору Томенко представили макет будущего барнаульского аэропорта. Его планируют построить и ввести в эксплуатацию к марту 2026 года, а затраты составят около 4 миллиардов рублей.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 740 случаев ковида. Выздоровел в регионе ещё 971 пациент. В то же время госпитализировали 44 человека.