Такой день. Приговор барнаульцу, готовившему теракт, и две девочки, которых сбили на пешеходном переходе

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Барнаула. В 2021 году мужчина самостоятельно научился и изготовил взрывные устройства в своей квартире, которые планировал использовать для осуществления террористической деятельности на объектах социальной сферы.

Также накануне суд признал виновной жительницу Барнаула, которая, комментируя публикацию о задержании 22-летнего мужчины, выразила положительную оценку и одобрение его действиям.

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В Барнауле 34-летний водитель сбил двух 15-летних девочек, которые переходили дорогу на проспекте Строителей в районе дома № 58а. Как рассказали в ОГИБДД краевой столицы, подростки пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

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Происшествия Автомобилист сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе в центре Барнаула

Барнаульские водители, которые едут в центр города в час пик, теперь пользуются новой схемой объезда пробок. В районе пересечения проспекта Строителей и Павловского тракта они выезжают со второй Строительной улицы на проспект Строителей, пересекая два потока сразу.