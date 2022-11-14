Такой день. Просьбы Томенко к Путину и предложение повысить цены на проезд в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 14 ноября

15 ноября 2022, 00:08

Президент России Владимир Путин поговорил по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в понедельник, 14 ноября. Они обсудили ситуацию с инвестициями в регионе, а также серьёзные проблемы края с кадрами и с медпомощью на селе. Регион в одиночку справиться с ними не может, поэтому нужна помощь федерального центра. Что именно попросил Томенко у Путина и что

«Все стабильно, спокойно развивается»: о чем рассказал Путину алтайский губернатор на рабочей встрече

«Все стабильно, спокойно развивается»: о чем рассказал Путину алтайский губернатор на рабочей встрече

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Медики и кадры. О чем губернатор Алтайского края Томенко попросил президента Владимира Путина

Медики и кадры. О чем губернатор Алтайского края Томенко попросил президента Владимира Путина

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов считает, что тарифы на проезд в Барнауле необходимо повышать до 30-32 рублей, чтобы перевозчики могли закупить новые автобусы и трамваи. Об этом чиновник рассказал в большом интервью amic.ru.

Министр транспорта Алтая рассказал, нужно ли повышать тариф в транспорте в Барнауле

Министр транспорта Алтая рассказал, нужно ли повышать тариф в транспорте в Барнауле

Алтайский край оказался на 73 месте из 89 в рейтинге регионов по ипотечной долговой нагрузке. В Алтайском крае соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты — 67,3%. Средний срок ипотечного кредита — 267 месяцев (22 года). Средний размер ипотечного кредита — 2,6 млн рублей.

Почти 70% зарплаты отдают за ипотеку жители Алтайского края. Рейтинг регионов

Почти 70% зарплаты отдают за ипотеку жители Алтайского края. Рейтинг регионов

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