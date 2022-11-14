Такой день. Просьбы Томенко к Путину и предложение повысить цены на проезд в Барнауле
О главных событиях Алтайского края за 14 ноября
Президент России Владимир Путин поговорил по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в понедельник, 14 ноября. Они обсудили ситуацию с инвестициями в регионе, а также серьёзные проблемы края с кадрами и с медпомощью на селе. Регион в одиночку справиться с ними не может, поэтому нужна помощь федерального центра. Что именно попросил Томенко у Путина и что
Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов считает, что тарифы на проезд в Барнауле необходимо повышать до 30-32 рублей, чтобы перевозчики могли закупить новые автобусы и трамваи. Об этом чиновник рассказал в большом интервью amic.ru.
Алтайский край оказался на 73 месте из 89 в рейтинге регионов по ипотечной долговой нагрузке. В Алтайском крае соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты — 67,3%. Средний срок ипотечного кредита — 267 месяцев (22 года). Средний размер ипотечного кредита — 2,6 млн рублей.