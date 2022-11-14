Такой день. Просьбы Томенко к Путину и предложение повысить цены на проезд в Барнауле

">рассказал о нашем крае — в материалах amic.ru.

Новости

Политика Медики и кадры. О чем губернатор Алтайского края Томенко попросил президента Владимира Путина

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов считает, что тарифы на проезд в Барнауле необходимо повышать до 30-32 рублей, чтобы перевозчики могли закупить новые автобусы и трамваи. Об этом чиновник рассказал в большом интервью amic.ru.

Новости

Общество Министр транспорта Алтая рассказал, нужно ли повышать тариф в транспорте в Барнауле

Алтайский край оказался на 73 месте из 89 в рейтинге регионов по ипотечной долговой нагрузке. В Алтайском крае соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты — 67,3%. Средний срок ипотечного кредита — 267 месяцев (22 года). Средний размер ипотечного кредита — 2,6 млн рублей.