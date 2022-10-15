Такой день. Сгоревший на трассе автомобиль и полк алтайских мобилизованных
О главных событиях Алтайского края за 15 октября
Министр социальной защиты Наталья Оськина рассказала о полку солдат, призванных в рамках частичной мобилизации в Алтайском крае. В своих соцсетях она заявила, что сегодня она выступила перед ними вместе с представителем Союза офицеров России в регионе генерал-майором Владимиром Розовенко.
Частичная мобилизация затронула разные сферы бизнеса. Компаниям, чьи сотрудники получили повестки, пришлось перестраиваться с привычного темпа работы на активный подбор кандидатов и переобучение имеющегося персонала. Коснулась проблема и логистических компаний. В некоторых из них под мобилизацию попали до 70% сотрудников и это сильно ударило по бизнесу. Предприниматели, занимающиеся извозом, даже говорят, что могут уйти с рынка из-за отсутствия водителей. А это уже ударит и по другим сферам бизнеса — ведь грузы доставлять нужно всем.
Хамство и издевательство над телефонными мошенниками могут обернуться серьёзными проблемами для несостоявшейся жертвы. В России всё чаще фиксируют случаи, когда аферисты мстят бдительным, но грубым или слишком весёлым россиянам. И уже последним приходится оправдываться в полиции и доказывать свою невиновность. Какую «кару» придумали злоумышленники и что делать, чтобы не наступить на эти грабли, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».
В Барнауле на улице Димитрова, неподалёку от корпуса АлтГУ, появился новый тротуар и газон. Раньше там находилась подпорная стенка, однако из-за неудовлетворительного технического состояния её решили демонтировать.
Пожарные ГУ МЧС России по Алтайскому краю ликвидировали возгорание в автомобиле, которое произошло на 3-м километре Заринского тракта. Причиной пожара в Renault Megan стала неисправность системы механизма транспортного средства.