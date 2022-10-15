Такой день. Сгоревший на трассе автомобиль и полк алтайских мобилизованных

Министр социальной защиты Наталья Оськина рассказала о полку солдат, призванных в рамках частичной мобилизации в Алтайском крае. В своих соцсетях она заявила, что сегодня она выступила перед ними вместе с представителем Союза офицеров России в регионе генерал-майором Владимиром Розовенко.

Новости

Общество «Скромные, добрые, искренние». Алтайский министр рассказала о целом полку мобилизованных с Алтая

Частичная мобилизация затронула разные сферы бизнеса. Компаниям, чьи сотрудники получили повестки, пришлось перестраиваться с привычного темпа работы на активный подбор кандидатов и переобучение имеющегося персонала. Коснулась проблема и логистических компаний. В некоторых из них под мобилизацию попали до 70% сотрудников и это сильно ударило по бизнесу. Предприниматели, занимающиеся извозом, даже говорят, что могут уйти с рынка из-за отсутствия водителей. А это уже ударит и по другим сферам бизнеса — ведь грузы доставлять нужно всем.

Новости

Бизнес «Из 10 человек забрали семь». В барнаульских транспортных компаниях рассказали о проблемах с водителями из-за мобилизации

Хамство и издевательство над телефонными мошенниками могут обернуться серьёзными проблемами для несостоявшейся жертвы. В России всё чаще фиксируют случаи, когда аферисты мстят бдительным, но грубым или слишком весёлым россиянам. И уже последним приходится оправдываться в полиции и доказывать свою невиновность. Какую «кару» придумали злоумышленники и что делать, чтобы не наступить на эти грабли, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Новости

Вопрос дня Ты мне не груби! Как телефонные мошенники начали мстить тем, кто им хамит

В Барнауле на улице Димитрова, неподалёку от корпуса АлтГУ, появился новый тротуар и газон. Раньше там находилась подпорная стенка, однако из-за неудовлетворительного технического состояния её решили демонтировать.

Новости

Общество В Барнауле вдоль здания АГУ появились новые тротуар и газон

Пожарные ГУ МЧС России по Алтайскому краю ликвидировали возгорание в автомобиле, которое произошло на 3-м километре Заринского тракта. Причиной пожара в Renault Megan стала неисправность системы механизма транспортного средства.