Такой день. Смертельное ДТП на трассе и новый полигон в Павловском районе

ДТП со смертельным исходом произошло в Первомайском районе Алтайского края.

Авария случилась 6 июля в 19:45 на 13-м километре трассы Фирсово — Бобровка.

По данным полиции, 44-летний водитель Renault Logan, не имеющий прав, ехал в сторону Барнаула, но по пути выскочил на «встречку» и столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 58-летней женщины.

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Замглавы Минприроды Алтайского края Лариса Казанцева сообщила, что работу по поиску участка под комплекс переработки отходов провели совместно с администрацией Павловского района.

Казанцева отметила, что земля находится между сёлами Павловск и Боровиково, причём на достаточном удалении от этих поселений. Рядом расположен местный полигон ТКО.

Замглавы ведомства подчеркнула, что окончательное решение по строительству ещё не принято, хотя в соцсетях уже распространяют информацию об этом.

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Алтайский государственный университет планирует построить новое общежитие в Барнауле на пустыре по ул. Червонной, 8г.

По данным издания, проект по заказу вуза выполнило МУП «Землеустройство и геодезия» и сейчас он проходит общественные обсуждения. Согласно предложенной схеме межевания, площадь участка под здание составляет 6,65 тыс. квадратных метров. Ещё одна территория площадью 215 квадратных метров выделена для тротуара, ведущего к частной школе неподалёку.

На данный момент новая площадка, которая представляет собой пустырь с двумя металлическими гаражами, никак не используется.