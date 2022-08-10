Такой день. Задержание полицейского по делу скандального автосалона и незаконная реклама в Барнауле

Барнаул входит в число российских городов, где большинство уличных рекламных конструкций используется без договоров на установку и эксплуатацию. Об этом рассказал автор резонансных поправок в закон о рекламе депутат Госдумы Артём Кирьянов. Помимо столицы Алтайского края, в список вошли Иркутск, Севастополь и Астрахань. По данным Кирьянова, во многих городах доля незаконных конструкций варьируется от 30 до 90%. Это одна из причин, почему в России необходимо создать единого оператора рекламных конструкций, считает депутат.

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Общество Барнаул вошёл в число лидеров по использованию незаконной уличной рекламы — депутат Госдумы

Многострадальный ЖК «Парковый» в Барнауле почти готов к сдаче в эксплуатацию. Дольщики получат ключи от своих квартир в конце сентября или начале октября, сообщил во время выездного совещания мэр Барнаула Вячеслав Франк. Подрядчик «Адалин-Инвест», который взялся достраивать объект, заканчивает монтаж систем водоснабжения и электропроводки. По словам главы города, после сдачи жилкомплекса мэрия будет решать вопрос благоустройства подъездных путей.

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Недвижимость Барнаульский жилкомплекс «Парковый» полностью достроят уже к октябрю

9 августа сотрудники барнаульской полиции, предположительно, задержали старшего оперуполномоченного подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Центральному району. Полицейский мог быть причастен к уголовному делу о работе скандального автосалона в Барнауле.