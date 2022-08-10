Барнаул входит в число российских городов, где большинство уличных рекламных конструкций используется без договоров на установку и эксплуатацию. Об этом «Коммерсанту» рассказал автор резонансных поправок в закон о рекламе депутат Госдумы Артём Кирьянов. Помимо столицы Алтайского края, в список вошли Иркутск, Севастополь и Астрахань. По данным Кирьянова, во многих городах доля незаконных конструкций варьируется от 30 до 90%. Это одна из причин, почему в России необходимо создать единого оператора рекламных конструкций, считает депутат.

Данные по безработным сильно завышены

По мнению парламентария, если в столицах и крупнейших региональных центрах цифровой рекламный бизнес структурирован и относительно прозрачен, то на периферии «творится настоящий хаос». Рекламные конструкции используют без разрешения на установку и эксплуатацию, государство не получает доходов в виде налогов.

А вот сами игроки рынка с Кирьяновым не согласны: большинство раскритиковали поправки в закон. Эксперты считают, что это грозит уничтожением целой отрасли, нарушением архитектурного облика городов из-за хаотичного размещения рекламы и выдавливанием неугодных игроков. «В наших кругах правки в федеральный закон «О рекламе» уже назвали «апокалипсисом региональных операторов», — отмечал гендиректор медиагруппы «РИМ» Илья Фомин. По его словам, принятие поправок в такой форме может грозить крахом отрасли наружной рекламы в регионах, а это тысячи компаний малого бизнеса и десятки тысяч их сотрудников.

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Как полагает Кирьянов, аргументы противников нового законопроекта якобы не подкреплены реальными фактами. Так, например, операторы «наружки» уверяют, что принятие данного законопроекта «вызовет банкротство нескольких тысяч предприятий малого бизнеса и увольнение, по разным данным, от 20 до 150 тысяч высококвалифицированных сотрудников». Эти цифры сознательно завышены, почему-то уверен депутат. По данным автора законопроекта, в отрасли наружной рекламы работают не более 11-12 тысяч человек. При этом около 2 тысяч из них заняты в Russ Outdoor, а около 900 — в Gallery, это ключевые игроки, их доли рынка за 2021 год — 40 и 17% соответственно.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объём рынка рекламы в 2021 году достиг 578 млрд рублей, рост составил 22%. При этом динамика роста цифровых рекламоносителей в сегменте Out-of-Home относительно 2020 года увеличилась до рекордных 69%.

Билборды — в каждый регион

Ещё один аргумент противников поправок заключается в том, что отрасль будет полностью монополизирована, а это приведёт к уничтожению рынка наружной рекламы в России. Кроме того, местные власти могут лишиться возможности влиять на рынок, а также поступлений от проведения торгов на право размещения рекламных конструкций.

«В городских бюджетах это значимая сумма от общего объёма поступлений. И деньги зачастую направляются на строительство новых объектов и на благоустройство, — подчёркивал Фомин. — Среди игроков регионального рынка просто нет того, кто бы удовлетворял требованиям на роль единого оператора. Законопроект поставит одного из участников рынка выше всех остальных, наделив его привилегиями — от возможности контроля конкурентов до формирования условий работы под себя. А это крайне несправедливо».

Но создание единого оператора вовсе не исключает возможности прямого взаимодействия дистрибуторов, заказчиков и рекламодателей, пытается парировать аргументы противников законопроекта Артём Кирьянов.

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«Все договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в сфере наружной рекламы заключаются на определённый период, и торги по-прежнему будут проводиться. Муниципалитеты смогут пополнять бюджет и получать дополнительную прибыль за счёт установки конструкций единого оператора в дополнение к ранее заключённым договорам, по которым они продолжат получать платежи», — подчёркивает депутат.

Кроме того, власти смогут проводить торги на заключение договоров на установку и эксплуатацию как статичных, так и цифровых рекламных конструкций с другими операторами, уверяет парламентарий. Поэтому рекламодатели и владельцы конструкций смогут работать, как и раньше, а софт для трансляции цифровой наружной рекламы станет для них бесплатным, расписывает плюсы поправок Кирьянов. Добавим, что никто кроме представителей «Единой России» за изменения не проголосовал. Солидарно против выступили сразу четыре фракции в Госдуме: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

Кирьянов уверяет, что единый оператор установит новые конструкции на улицах и в транспорте, не затрагивая позиции текущих игроков. А билборды и ситиборды появятся даже в тех регионах, где их раньше никогда не было. Это опять же гарантирует новые поступления в бюджет, пытается убедить своих многочисленных оппонентов народный избранник.

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«Сейчас для рынка цифровой наружной рекламы экономически привлекательными являются 25-30 городов. Задача, которая будет стоять перед единым оператором, — охватить все регионы, даже те, где в настоящий момент нет цифровой наружной рекламы, установить там конструкции, не нарушая требований местных муниципалитетов и интересов действующих в регионе игроков», — рассказал Кирьянов.

Что говорят противники поправок

Новый законопроект затрагивает не только цифровые рекламные носители, но и порталы с объявлениями, такие как «Авито» или «Юла». Вместо них должен появиться единый ресурс с объявлениями. Здесь ключевая задача единого оператора — предотвратить утечку персональных данных с платформы, защитить от кибератак и обеспечить соблюдение законодательства, настаивает Кирьянов. Потенциальную аудиторию нового ресурса депутат оценил в 80 млн человек, — это больше, чем сейчас насчитывается пользователей у портала «Госуслуги». Насколько реально её достичь — большой вопрос.

Несогласны с тем, что им придётся уйти с рынка в угоду новому закону, и крупные интернет-игроки рекламных ресурсов. Например, поправки Кирьянова раскритиковали в «Авито»: «Непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявлений, могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли. Совершенно непонятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания IT-талантов».

Напомним, в числе противников нового закона оказались не только участники рынка. Несогласие с поправками уже выразили мэрия Москвы, правительство Санкт-Петербурга, ФАС, а также крупные онлайн-сервисы, которые могут оказаться вне закона. По мнению специалистов, поправки поставят крест на всей отрасли и спровоцируют массовую безработицу в рекламной сфере. Кроме того, местные власти могут лишиться возможности влиять на рынок, а также поступлений от проведения торгов на право размещения рекламных конструкций.

Отрицательно к законопроекту относятся и в Алтайском крае. Здесь против выступили региональная Торгово-промышленная палата, УФАС, бизнес-омбудсмен, мэрия Барнаула и сами участники рынка.