В Барнауле часть паркомест возле дома отдали мусорным бакам и оранжевым полусферам

Барнаульцы обсуждают в паблике «Черное и Белое» ситуацию с парковочными местами возле многоэтажного дома, осложнившуюся из-за пары местных активистов.

Житель дома №2 по улице 40 лет Октября рассказал, что дворник вместе со старшей по дому занимаются самоуправством.

«Парковочных мест всегда было мало, но жильцы парковали свои авто, где это было возможно и споров это не вызывало. Но дворник и старшая по дому решили, что они будут решать, как должны люди парковаться. Парковки по одной стороне двора — под цепями. Баки, которые всегда находились внутри мусорокамер, теперь постоянно стоят на улице и скрадывают два парковочных места. Установили сферы и камень возле углового подъезда. А теперь они рисуют указатели по выкатыванию баков», — говорится в сообщении.

Парковка возле дома в Барнауле / Фото: vk.com/chb_brn

В комментариях отметили, что хранение баков под окнами — нарушение санитарных норм, поскольку должны находиться либо внутри мусорокамеры, либо на отдельной огороженной площадке, и не менее 20 метров от дома.

«Купив квартиру, вы не купили парковочное место у дома. Путем общего собрания определите места для общей парковки и места с запретом парковки», — посоветовали жителю.

Также обратили внимание на полусферы, которые водителям «мешают парковаться» прямо возле дверей подъезда.