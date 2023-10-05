Ранее хоккеист выступал за различные клубы КХЛ, среди которых "Лада" (Тольятти), "Спартак" (Москва), "Сибирь" (Новосибирск), "Амур" (Хабаровск)

05 октября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: "Динамо-Алтай"

Опытный нападающий пополнил состав хоккейного клуба "Динамо-Алтай". Контракт с барнаульцами подписал 29-летний воспитанник челябинского "Трактора" Виктор Комаров.

Ранее хоккеист выступал за различные клубы КХЛ, среди которых "Лада" (Тольятти), "Спартак" (Москва), "Сибирь" (Новосибирск), "Амур" (Хабаровск). В общей сложности Комаров сыграл в Континентальной хоккейной лиге 311 матчей и набрал 104 очка по системе "гол плюс пас". За команду Дмитрия Пархоменко нападающий заявлен под 19 номером.

Дебют Комарова в "Динамо-Алтае" может состояться уже сегодня, 5 октября. В очередном туре чемпионата ВХЛ барнаульцы дома встретятся с красноярским "Соколом". Матч пройдет на льду "Титов-Арены" и начнется в 19:00.