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Опытный нападающий пополнил состав хоккейного клуба "Динамо-Алтай"

Ранее хоккеист выступал за различные клубы КХЛ, среди которых "Лада" (Тольятти), "Спартак" (Москва), "Сибирь" (Новосибирск), "Амур" (Хабаровск)

05 октября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: "Динамо-Алтай"
Фото: "Динамо-Алтай"

Опытный нападающий пополнил состав хоккейного клуба "Динамо-Алтай". Контракт с барнаульцами подписал 29-летний воспитанник челябинского "Трактора" Виктор Комаров.

Ранее хоккеист выступал за различные клубы КХЛ, среди которых "Лада" (Тольятти), "Спартак" (Москва), "Сибирь" (Новосибирск), "Амур" (Хабаровск). В общей сложности Комаров сыграл в Континентальной хоккейной лиге 311 матчей и набрал 104 очка по системе "гол плюс пас". За команду Дмитрия Пархоменко нападающий заявлен под 19 номером.

Дебют Комарова в "Динамо-Алтае" может состояться уже сегодня, 5 октября. В очередном туре чемпионата ВХЛ барнаульцы дома встретятся с красноярским "Соколом". Матч пройдет на льду "Титов-Арены" и начнется в 19:00.

Барнаул Алтайский край Хоккей Динамо-Алтай

Комментарии 8

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Гость

10:38:12 05-10-2023

И правильно сделали, что купили "сбитого лётчика" Зачем тратить деньги и нервы на подготовку своих хоккеистов ?

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Витя

11:33:02 05-10-2023

Сколько алтайский хоккеистов в составе ?

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Гость

12:48:15 05-10-2023

Витя (11:33:02 05-10-2023) Сколько алтайский хоккеистов в составе ?... 4

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Гость

13:22:41 05-10-2023

Гость (12:48:15 05-10-2023) 4... Откуда 4?

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Бийчанин

15:12:46 05-10-2023

Гость (13:22:41 05-10-2023) Откуда 4?... 5-й Нечитайло Илья - из Бийска, начинал с 6 лет в команде Бийского лицея.

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Гость

16:49:37 05-10-2023

Гость (13:22:41 05-10-2023) Откуда 4?... Лудцев, Сапунов, Нечитайло, Путинцев

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Гость

15:14:51 05-10-2023

Покатился по наклонной.... Скоро в Вымпел пойдёт с дедами играть.

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Кот

00:38:24 07-10-2023

Все команды когда выходят на более высокий уровень меняют свои составы на 70-80%.И 29 для хоккея это не возраст,тем более такой опыт в КХЛ.

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