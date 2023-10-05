Опытный нападающий пополнил состав хоккейного клуба "Динамо-Алтай"
Ранее хоккеист выступал за различные клубы КХЛ, среди которых "Лада" (Тольятти), "Спартак" (Москва), "Сибирь" (Новосибирск), "Амур" (Хабаровск)
05 октября 2023, 10:15, ИА Амител
Опытный нападающий пополнил состав хоккейного клуба "Динамо-Алтай". Контракт с барнаульцами подписал 29-летний воспитанник челябинского "Трактора" Виктор Комаров.
Ранее хоккеист выступал за различные клубы КХЛ, среди которых "Лада" (Тольятти), "Спартак" (Москва), "Сибирь" (Новосибирск), "Амур" (Хабаровск). В общей сложности Комаров сыграл в Континентальной хоккейной лиге 311 матчей и набрал 104 очка по системе "гол плюс пас". За команду Дмитрия Пархоменко нападающий заявлен под 19 номером.
Дебют Комарова в "Динамо-Алтае" может состояться уже сегодня, 5 октября. В очередном туре чемпионата ВХЛ барнаульцы дома встретятся с красноярским "Соколом". Матч пройдет на льду "Титов-Арены" и начнется в 19:00.
10:38:12 05-10-2023
И правильно сделали, что купили "сбитого лётчика" Зачем тратить деньги и нервы на подготовку своих хоккеистов ?
11:33:02 05-10-2023
Сколько алтайский хоккеистов в составе ?
12:48:15 05-10-2023
Витя (11:33:02 05-10-2023) Сколько алтайский хоккеистов в составе ?... 4
13:22:41 05-10-2023
Гость (12:48:15 05-10-2023) 4... Откуда 4?
15:12:46 05-10-2023
Гость (13:22:41 05-10-2023) Откуда 4?... 5-й Нечитайло Илья - из Бийска, начинал с 6 лет в команде Бийского лицея.
16:49:37 05-10-2023
Гость (13:22:41 05-10-2023) Откуда 4?... Лудцев, Сапунов, Нечитайло, Путинцев
15:14:51 05-10-2023
Покатился по наклонной.... Скоро в Вымпел пойдёт с дедами играть.
00:38:24 07-10-2023
Все команды когда выходят на более высокий уровень меняют свои составы на 70-80%.И 29 для хоккея это не возраст,тем более такой опыт в КХЛ.