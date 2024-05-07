Отопительный сезон завершится 7 мая в Барнауле

Синоптики говорят, что температура на улице будет стабильной

07 мая 2024, 07:35, ИА Амител

Отопительная батарея / Фото: pxhere.com/ru/photo/742615

В Барнауле с 7 мая завершится отопительный сезон в связи с установлением стабильной плюсовой температуры. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Соответствующее постановление подписано сегодня в администрации города Барнаула. В соответствии с постановлением отключение отопления у барнаульских потребителей начнется 7 мая", – сообщили власти.

Отметим, что в Рубцовске отопительный сезон завершился 6 мая. В Бийске – еще раньше: 2 мая.

Напомним, горячую воду в Барнауле начнут отключать с 14 мая. Процесс поделят на два этапа: гидравлические испытания (займут девять дней) и ремонт трубопроводов после (четыре дня). Жители каких микрорайонов останутся без горячей воды и в какие дни – можно посмотреть на карте.