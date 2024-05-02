В Рубцовске назвали дату завершения отопительного сезона
После окончания подачи тепла организации начнут готовиться к гидравлическим испытаниям, после чего начнутся ремонты на сетях
02 мая 2024, 21:37, ИА Амител
В Рубцовске 6 мая завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление издала администрация города.
Решение связано с повышением среднесуточной температуры. Отапливать дома прекратят в 08:00 утра. После этого ресурсоснабжающие организации начнут готовиться к гидравлическим испытаниям, после чего начнутся ремонты на сетях.
Отметим, что в Бийске аналогичное решение принято 27 апреля – там подачу тепла прекратят 2 мая. В Барнауле отопление отключать пока не стали.
Напомним, что завершать отопительный сезон можно не ранее дня, следующего за окончанием пятидневного периода со среднесуточной температурой выше 8 градусов. Такие требования прописаны в законе.
22:13:14 02-05-2024
Барнаул, отключайте перед 9 мая. Там и сроки с 5 ти дневной среднесуточной температурой будут соблюдены и главное тепло на вторые майские праздники будет!
06:19:55 03-05-2024
Гость (22:13:14 02-05-2024) Барнаул, отключайте перед 9 мая. Там и сроки с 5 ти дневной ...
Ты себе можешь даже электричество отключить, чтобы не было соблазна всякую ерунду писать.
10:28:21 03-05-2024
В Яровом тоже постановление, что отключат 6 мая. На улице дубак, они собрались отключать. Среднесуточной +8 пока нету. Получается отключают с нарушениями? Никаких разъяснений по температуре негде нет....Диспетчера ЕДДС ничего не знают.....
11:16:11 03-05-2024
На среднесуточную +8 ссылаются только СМИ.Нет,да и никогда не было такого ''закона''.Есть нормативы Санпина,и рекомендации в 354 и 190 постановлениях.Решение о начале и окончании ОС в каждом регионе имеет право теперь принимать местный Голова.Говорят, что наш якобы ещё не принял такого решения,но то,что 7 мая батареи будут холодными, уже пишут и нигде нибудь,а все в тех-же СМИ.Откуда все это идет,почему такая спешка-загадка.
12:14:27 03-05-2024
Почему нельзя понизить градус на ТЭЦ Ярового непонятно. Можно же пустить по трубам отопления горячую воду? И будет найден компромисс: одни не задохнутся, другие не замёрзнут. Но проще всего же просто отключить и все.