В Рубцовске назвали дату завершения отопительного сезона

После окончания подачи тепла организации начнут готовиться к гидравлическим испытаниям, после чего начнутся ремонты на сетях

02 мая 2024, 21:37, ИА Амител

Радиатор отопления / Фото: unsplash.com

В Рубцовске 6 мая завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление издала администрация города.

Решение связано с повышением среднесуточной температуры. Отапливать дома прекратят в 08:00 утра. После этого ресурсоснабжающие организации начнут готовиться к гидравлическим испытаниям, после чего начнутся ремонты на сетях.

Отметим, что в Бийске аналогичное решение принято 27 апреля – там подачу тепла прекратят 2 мая. В Барнауле отопление отключать пока не стали.

Напомним, что завершать отопительный сезон можно не ранее дня, следующего за окончанием пятидневного периода со среднесуточной температурой выше 8 градусов. Такие требования прописаны в законе.