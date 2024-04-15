Горячую воду начнут отключать в Барнауле с 14 мая. Карта

Процесс поделят на два этапа

15 апреля 2024, 08:50, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле в 2024 году горячую воду начнут отключать с 14 мая, сообщили в СГК.

Традиционно процесс поделят на два этапа: гидравлические испытания (займут девять дней) и ремонт трубопроводов после (четыре дня).

Точные время и места отключений можно посмотреть на карте:

Также гидравлические испытания пройдут тепловые сети, запитанные от 32 малых котельных. Их местоположение также отмечено на карте.