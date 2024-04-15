Горячую воду начнут отключать в Барнауле с 14 мая. Карта
Процесс поделят на два этапа
15 апреля 2024, 08:50, ИА Амител
Душ / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле в 2024 году горячую воду начнут отключать с 14 мая, сообщили в СГК.
Традиционно процесс поделят на два этапа: гидравлические испытания (займут девять дней) и ремонт трубопроводов после (четыре дня).
Точные время и места отключений можно посмотреть на карте:
Также гидравлические испытания пройдут тепловые сети, запитанные от 32 малых котельных. Их местоположение также отмечено на карте.
09:00:13 15-04-2024
Горячую воду начнут отключат с 14 мая, когда картошку сажать.
09:43:10 15-04-2024
Гость (09:00:13 15-04-2024) Горячую воду начнут отключат с 14 мая, когда картошку сажать... а там и помоетесь
09:06:04 15-04-2024
достали,че так рано то
09:36:00 15-04-2024
Не критично когда есть водонагреватель. Кулил один раз и забыл про эти неудобства с отключением.
12:01:20 15-04-2024
Гость (09:36:00 15-04-2024) Не критично когда есть водонагреватель. Кулил один раз и заб... еще дешевле выходит, чем от ТЭЦ
10:31:56 15-04-2024
А у нас с 27 июня. Хорошо!
15:32:16 15-04-2024
А где даты отключегия по цветам можно посмотреть?
15:44:12 15-04-2024
Александр (15:32:16 15-04-2024) А где даты отключегия по цветам можно посмотреть?... Зачем? Находите на карте свой дом. кликаете и выходит информация
16:38:24 15-04-2024
Гость (15:44:12 15-04-2024) Зачем? Находите на карте свой дом. кликаете и выходит информ... Спасибо, а то у меня половина текста с датами ни отображается на планшете, а на телефоне отображаются. Теперь нажал на цвет и увидел. Спасибо
15:44:34 15-04-2024
Александр (15:32:16 15-04-2024) А где даты отключегия по цветам можно посмотреть?... В магазине цветов.
16:39:28 15-04-2024
Гость (15:44:34 15-04-2024) В магазине цветов.... Спасибо, сходил в магазин, там тоже не знают