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Горячую воду начнут отключать в Барнауле с 14 мая. Карта

Процесс поделят на два этапа

15 апреля 2024, 08:50, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com
Душ / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле в 2024 году горячую воду начнут отключать с 14 мая, сообщили в СГК.

Традиционно процесс поделят на два этапа: гидравлические испытания (займут девять дней) и ремонт трубопроводов после (четыре дня).

Точные время и места отключений можно посмотреть на карте:

Также гидравлические испытания пройдут тепловые сети, запитанные от 32 малых котельных. Их местоположение также отмечено на карте.

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 11

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Гость

09:00:13 15-04-2024

Горячую воду начнут отключат с 14 мая, когда картошку сажать.

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Гость

09:43:10 15-04-2024

Гость (09:00:13 15-04-2024) Горячую воду начнут отключат с 14 мая, когда картошку сажать... а там и помоетесь

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гостья

09:06:04 15-04-2024

достали,че так рано то

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Гость

09:36:00 15-04-2024

Не критично когда есть водонагреватель. Кулил один раз и забыл про эти неудобства с отключением.

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Гость

12:01:20 15-04-2024

Гость (09:36:00 15-04-2024) Не критично когда есть водонагреватель. Кулил один раз и заб... еще дешевле выходит, чем от ТЭЦ

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Гость

10:31:56 15-04-2024

А у нас с 27 июня. Хорошо!

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Александр

15:32:16 15-04-2024

А где даты отключегия по цветам можно посмотреть?

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Гость

15:44:12 15-04-2024

Александр (15:32:16 15-04-2024) А где даты отключегия по цветам можно посмотреть?... Зачем? Находите на карте свой дом. кликаете и выходит информация

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Гость

16:38:24 15-04-2024

Гость (15:44:12 15-04-2024) Зачем? Находите на карте свой дом. кликаете и выходит информ... Спасибо, а то у меня половина текста с датами ни отображается на планшете, а на телефоне отображаются. Теперь нажал на цвет и увидел. Спасибо

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Гость

15:44:34 15-04-2024

Александр (15:32:16 15-04-2024) А где даты отключегия по цветам можно посмотреть?... В магазине цветов.

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Гость

16:39:28 15-04-2024

Гость (15:44:34 15-04-2024) В магазине цветов.... Спасибо, сходил в магазин, там тоже не знают

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