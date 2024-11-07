Памятник Пушкину хотят поставить в Камеруне

Скульптуру могут установить в городе, где родился предок писателя Абрам Ганнибал

07 ноября 2024, 23:10, ИА Амител

Памятник Пушкину / Фото: pxhere.com/ru/photo/678686

В Камеруне планируют установить памятник Александру Пушкину. С такой инициативой выступило Международное движение русофилов (МДР), о чем сообщает портал фонда "Русский мир".

Впервые предложение об установке мемориала великому русскому поэту на африканском континенте прозвучало на форуме "Россия – Африка" в 2023 году. Тогда же было упомянуто о камерунских корнях Пушкина, что было подтверждено еще в 1990-х годах исследователем из Бенина Дьедонне Гнамманку.

По задумке авторов проекта, скульптуру должны установить в Логон-Бирни, на границе с Чадом. Как утверждает Гнамманку, в этом городе родился предок Пушкина – Абрам Ганнибал.

Руководство отделения МДР в Камеруне и глава дипломатической миссии Махамат Паба Сале уже одобрили проект. В МДР полагают, что установка памятника поможет укрепить связи между народами и наладить двустороннее сотрудничество.