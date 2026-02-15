Пользователям iPhone в России ограничили вход на "Госуслуги" без Max
Владельцы устройств на Android по-прежнему могут авторизоваться на портале без установки мессенджера
15 февраля 2026, 14:04, ИА Амител
Некоторые владельцы iPhone в России столкнулись с трудностями при входе на портал "Госуслуги". Как обратил внимание корреспондент "Газеты.ru", система в ряде случаев не позволяет авторизоваться без получения кода подтверждения через национальный мессенджер Max.
При попытке входа пользователю предлагается подтвердить авторизацию через Max. После этого происходит автоматическое перенаправление на страницу загрузки приложения, и только после его установки и регистрации в мессенджере на номер телефона приходит push-уведомление с кодом доступа. На странице авторизации также указано, что для входа необходимо установить национальный мессенджер, пройти регистрацию и получать коды подтверждения непосредственно в чате приложения.
Проблема затрагивает не всех пользователей устройств Apple. У части владельцев iPhone на странице входа "Госуслуг" действительно появляется предложение авторизоваться через Max, однако при этом сохраняется возможность пропустить данный шаг и войти другим способом.
При этом пользователи смартфонов на Android, как отмечается, по-прежнему могут авторизоваться на портале без установки мессенджера, используя привычные способы входа.
14:27:34 15-02-2026
Получается теперь Медведев да и вся ГД не смогут попасть на Госуслуги
18:17:22 15-02-2026
Гость (14:27:34 15-02-2026) Получается теперь Медведев да и вся ГД не смогут попасть на ... а оно им надо?
19:15:13 15-02-2026
Гость (14:27:34 15-02-2026) Получается теперь Медведев да и вся ГД не смогут попасть на ... Так им и не надо
17:11:41 15-02-2026
На всякое действие есть противодействие. Уже и ютуб и ватсап запрещали, а люди пользуются до сих пор. Также и на госуслуги через впн, прокси людя запросто с яблочных телефонов заходят.
19:37:10 15-02-2026
Без госуслуг можно прожить.
20:08:42 15-02-2026
Гость (19:37:10 15-02-2026) Без госуслуг можно прожить.... А без айфона никак? Бедолаженька яблокомнадкусанная.
14:17:37 16-02-2026
Идиоты.
20:50:30 17-02-2026
Не правда это. Все работает в прежнем режиме. Вхожу в Госуслуги без МАХа с Айфона