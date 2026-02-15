Пользователям iPhone в России ограничили вход на "Госуслуги" без Max

Владельцы устройств на Android по-прежнему могут авторизоваться на портале без установки мессенджера

15 февраля 2026, 14:04, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Некоторые владельцы iPhone в России столкнулись с трудностями при входе на портал "Госуслуги". Как обратил внимание корреспондент "Газеты.ru", система в ряде случаев не позволяет авторизоваться без получения кода подтверждения через национальный мессенджер Max.

При попытке входа пользователю предлагается подтвердить авторизацию через Max. После этого происходит автоматическое перенаправление на страницу загрузки приложения, и только после его установки и регистрации в мессенджере на номер телефона приходит push-уведомление с кодом доступа. На странице авторизации также указано, что для входа необходимо установить национальный мессенджер, пройти регистрацию и получать коды подтверждения непосредственно в чате приложения.

Проблема затрагивает не всех пользователей устройств Apple. У части владельцев iPhone на странице входа "Госуслуг" действительно появляется предложение авторизоваться через Max, однако при этом сохраняется возможность пропустить данный шаг и войти другим способом.

При этом пользователи смартфонов на Android, как отмечается, по-прежнему могут авторизоваться на портале без установки мессенджера, используя привычные способы входа.

Гость

14:27:34 15-02-2026

Получается теперь Медведев да и вся ГД не смогут попасть на Госуслуги

Гость

18:17:22 15-02-2026

а оно им надо?

Гость

19:15:13 15-02-2026

Так им и не надо

Гость

17:11:41 15-02-2026

На всякое действие есть противодействие. Уже и ютуб и ватсап запрещали, а люди пользуются до сих пор. Также и на госуслуги через впн, прокси людя запросто с яблочных телефонов заходят.

Гость

19:37:10 15-02-2026

Без госуслуг можно прожить.

Гость

20:08:42 15-02-2026

А без айфона никак? Бедолаженька яблокомнадкусанная.

Геннадий

14:17:37 16-02-2026

Идиоты.

Сергей

20:50:30 17-02-2026

Не правда это. Все работает в прежнем режиме. Вхожу в Госуслуги без МАХа с Айфона

