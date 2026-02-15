Пользователям iPhone в России ограничили вход на "Госуслуги" без Max

Владельцы устройств на Android по-прежнему могут авторизоваться на портале без установки мессенджера

15 февраля 2026, 14:04, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Некоторые владельцы iPhone в России столкнулись с трудностями при входе на портал "Госуслуги". Как обратил внимание корреспондент "Газеты.ru", система в ряде случаев не позволяет авторизоваться без получения кода подтверждения через национальный мессенджер Max.

При попытке входа пользователю предлагается подтвердить авторизацию через Max. После этого происходит автоматическое перенаправление на страницу загрузки приложения, и только после его установки и регистрации в мессенджере на номер телефона приходит push-уведомление с кодом доступа. На странице авторизации также указано, что для входа необходимо установить национальный мессенджер, пройти регистрацию и получать коды подтверждения непосредственно в чате приложения.

Проблема затрагивает не всех пользователей устройств Apple. У части владельцев iPhone на странице входа "Госуслуг" действительно появляется предложение авторизоваться через Max, однако при этом сохраняется возможность пропустить данный шаг и войти другим способом.

При этом пользователи смартфонов на Android, как отмечается, по-прежнему могут авторизоваться на портале без установки мессенджера, используя привычные способы входа.