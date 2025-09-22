Посреднику в деле Шеломенцева Сергею Щукину не изменили приговор в кассационном суде

Ранее Алтайский краевой суд приговорил Щукина к трем годам колонии строгого режима

22 сентября 2025, 11:20, Антон Дегтярев

Сергей Щукин в суде / Фото: amic.ru

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему заместителю председателя "дорожного" комитета Барнаула Сергею Щукину, который выступил посредником в деле бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева. Ранее Алтайский краевой суд приговорил Щукина к трем годам колонии строгого режима, однако его защита с решением не согласилась и подала жалобу в кассационный суд, который рассмотрел дело 18 сентября 2025 года. Информация об этом есть на сайте суда.

"Обстоятельства были известны суду"

Жалобу на решение Алтайского краевого суда подал адвокат Щукина. Однако суд счел аргументы защитника неубедительными и не стал менять приговор, оставив жалобу без удовлетворения.

«Все заслуживающие внимания и характеризующие осужденного обстоятельства, о которых упоминает адвокат в жалобе, были известны суду апелляционной инстанции и надлежащим образом учтены при решении вопроса о виде и размере наказания, которое нельзя признать несоразмерным содеянному и несправедливым вследствие чрезмерной суровости», – отметили в определении суда.

Всего по делу Сергея Щукина было вынесено два приговора. Так, в октябре 2024 года Центральный районный суд назначил Сергею Щукину пять лет условно со штрафом в размере однократной суммы взятки 2 млн рублей. Однако гособвинение не согласилось с решением суда и подало апелляцию в Алтайский краевой суд. 20 декабря 2024 года краевой суд изменил приговор и назначил Щукину три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Также ему зачли срок пребывания под стражей с 22 ноября 2023 года по 11 января 2024 года (по схеме один день под стражей равен одному дню в колонии).

При этом на суде прокурор запрашивал для Щукина пять лет колонии строгого режима со штрафом 20 млн рублей.

Сергей Щукин/ Фото: amic.ru

За что осудили Щукина?

Сергея Щукина осудили за посредничество в даче взятки в размере 2 млн рублей тогда еще председателю "дорожного" комитета Барнаула Антону Шеломенцеву. По версии следствия, в 2020 году эту сумму Шеломенцеву передал перевозчик Олег Бесчастный за покровительство и получение маршрутов № 41 и 78 (правда, они перевозчику в итоге не достались). 1,2 млн рублей из полученной суммы Шеломенцев "отмыл", купив автомобиль Subaru Outback, а оставшиеся 800 тысяч рублей передал Щукину за посредничество.

Также Щукин стал посредником в даче взятки Шеломенцеву директором томской компании "Запсиб-Мост" Денисом Илюшиным. Следствие считает, что в феврале 2020 года Щукин и Шеломенцев задумали построить склады для хранения инертных материалов. Сделать проект номинальной стоимостью 350 тысяч рублей они попросили Дениса Илюшина. Причем взамен Щукин и Шеломенцев пообещали не деньги, а покровительство от Шеломенцева при заключении госконтрактов. В итоге проект Илюшин разработал, а Шеломенцев и Щукин получили разрешение на строительство.

Кроме того, следствие уверено, что в феврале 2022 года Илюшин передал Шеломенцеву через Сергея Щукина взятку 250 тысяч рублей за помощь при заключении госконтрактов.

Что с другими фигурантами дела?

6 июня 2025 года Центральный районный суд приговорил Антона Шеломенцева к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 2,1 млн рублей за получение двух взяток на общую сумму 2,6 млн рублей от Олега Бесчастного и Дениса Илюшина. На приговор адвокат Шеломенцева, сам подсудимый и прокурор подали жалобы, однако апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

19 декабря 2024 года суд приговорил Олега Бесчастного к штрафу в размере 40 млн рублей, а также наложил арест на три его легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей. Прокуратура оспорила решение, Алтайский краевой суд отправил дело на пересмотр в Индустриальный районный суд. Однако данный процесс в итоге приостановили из-за того, что бизнесмен ушел на СВО.

Кроме того, в Октябрьском районном суде Томска продолжают судить Дениса Илюшина.